Policía israelí impide al Patriarca Latino de Jerusalén dar la misa del Domingo de Ramos
Jerusalén, 29 mar (EFE).- La Policía israelí impidió el paso a la iglesia del Santo Sepulcro al jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, Pierbattista Pizzabala, cuando se dirigía a oficiar la misa del Domingo de Ramos, informó el Patriarcado Latino de Jerusalén.
«Por primera vez en siglos, se impidió a los jefes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro», recoge el comunicado.EFE
pbj/vh