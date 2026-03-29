Policía israelí impide al Patriarca Latino de Jerusalén dar la misa del Domingo de Ramos

Jerusalén, 29 mar (EFE).- La Policía israelí impidió el paso a la iglesia del Santo Sepulcro al jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, Pierbattista Pizzabala, cuando se dirigía a oficiar la misa del Domingo de Ramos, informó el Patriarcado Latino de Jerusalén.

«Por primera vez en siglos, se impidió a los jefes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro», recoge el comunicado.EFE

