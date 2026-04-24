Policía registra la vivienda del jefe electoral de Perú por irregularidades en comicios

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Lima, 24 abr (EFE).- La Policía Anticorrupción de Perú allanó en la madrugada de este viernes, a iniciativa de la Fiscalía, una docena de inmuebles vinculados con las personas relacionadas con la organización de las elecciones del 12 de abril, en las que se registraron algunas irregularidades.

Entre los inmuebles registrados, se encuentra el domicilio de Piero Corvetto, el jefe a cargo de la organización de las elecciones generales que dimitió el pasado martes y que ha sido amenazado por el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga.

También se han practicado registros en en el domicilio del representante legal de la empresa Galaga, contratada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que encabezaba Corvetto para el reparto del material electoral, que se hizo tarde en numerosos locales de votación de Lima, lo que llevó a grandes retrasos en la apertura de los colegios.

El fiscal Raúl Martínez, quien está a cargo del caso, realizó una diligencia de allanamiento e incautación de teléfonos móviles, ordenadores y documentos.

Medios locales detallaron que las autoridades también allanaron los domicilios de los exfuncionarios de la ONPE José Samamé y Juan Phang, a cargo de la gestión electoral y producción electoral, respectivamente.

Desde el mismo día de las elecciones generales, la Fiscalía investiga los problemas ocurridos durante la jornada, especialmente el retraso de la llegada de material electoral a los centros de votación en Lima, que provocó grandes demoras en la apertura de locales e incluso que 13 de ellos tuvieron que abrir al día siguiente, en una decisión inédita.

Piero Corvetto dimitió este martes de la jefatura de la ONPE en medio de las críticas e investigaciones por las demoras en el traslado y reparto del material electoral, que provocaron que el sufragio se extendiera un día más en Lima, así como los fallos en el repliegue y custodia de los votos emitidos.

Con el 94,1 % del escrutinio, la candidata derechista Keiko Fujimori es la más votada, con el 17,05 %; seguida por el izquierdista Roberto Sánchez, con el 12,03 %, y el ultraderechista Rafael López Aliaga, con el 11,90 %. Los dos primeros se perfilan para disputar la segunda vuelta prevista para el 7 de junio. EFE

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