Davos se convierte en la ‘Pequeña América’

Donald Trump en pantalla en el Foro Económico Mundial de Davos en 2018. Keystone / Gian Ehrenzeller

Esta semana, Davos se transforma en el centro de atención mundial con la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF). Más de 3.000 líderes de la política, los negocios y la ciencia se dan cita en la localidad suiza, con Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, como protagonista indiscutible.

¿Qué papel juega EE. UU. en esta edición de Davos?

Tanto temática como físicamente, Estados Unidos domina la agenda. Trump actúa como un imán: lidera una delegación de alto perfil que incluye a cinco de sus ministros. Además, como cada año, estarán presentes parlamentarios, gobernadores estadounidenses y muchos directores de las mayores corporaciones del país. Este año, Davos se convertirá en una verdadera ‘Pequeña América’.

¿Cuáles son los temas que dominan Davos este año?

Tras los últimos acontecimientos, la atención se centra ahora en la cuestión de Groenlandia y, con ello, en las relaciones transatlánticas. Trump no solo «tomará el protagonismo» en Davos, sino que seguirá defendiendo sus ambiciones geopolíticas. Frente a él se encontrarán los jefes de gobierno europeos y el primer ministro canadiense, quienes buscan hacer frente a la administración estadounidense. Queda por ver cuán sólida y unida será la resistencia, especialmente ante la reciente amenaza de Estados Unidos de aumentar nuevamente los aranceles a los productos europeos.

>>> El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió el multilateralismo en el primer día del Foro Económico Mundial (WEF, en sus siglas en inglés), en un discurso muy esperado tras sus reacciones a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Además de Estados Unidos, ¿qué otros temas se debatirán en Davos?

Este año predominan los asuntos políticos globales, como la evolución de la situación en Irán y el conflicto en Ucrania. Los temas económicos probablemente queden en un segundo plano, pese a que la disputa comercial entre EE. UU., China y Europa sigue latente. Al igual que en años anteriores, la inteligencia artificial concentrará buena parte de la atención.

¿Qué papel jugará Klaus Schwab, fundador del WEF, tras su salida del poder el año pasado?

Por primera vez desde la fundación del foro, Klaus Schwab no tendrá ningún rol. No asistirá al evento ni realizará apariciones públicas. Tampoco habrá homenajes a su obra. En resumen, Schwab, figura emblemática del WEF, quedará completamente al margen.

¿Significa eso el fin de la era Schwab?

Sí. Eso se debe a su destitución la primavera pasada tras acusaciones anónimas, que incluían enriquecimiento personal y cuestionable liderazgo. Una investigación encargada por la nueva dirección del WEF, bajo Larry Fink y André Hoffmann, concluyó que no se habían encontrado infracciones graves, lo que en la práctica rehabilitó a Schwab. Sin embargo, no regresará al gran escenario del foro, ni siquiera para una salida oficial con honores. Los motivos exactos permanecen poco claros: fuentes del WEF y del círculo de Schwab aseguran que su ausencia formaba parte del proceso de revisión del verano pasado.

¿Cómo afectará la partida de Schwab al WEF?

Hasta ahora, no se observan efectos visibles. Eso se debe, en parte, a que la organización del evento lleva años a cargo de un equipo directivo. Pero gracias a la enorme red de contactos de Schwab, el WEF siempre ha atraído a participantes de alto nivel. La nueva dirección deberá demostrar ahora que puede mantener ese mismo nivel. Con la edición de este año, que cuenta con destacados participantes, la dirección del WEF busca evidenciar que está a la altura del desafío.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff y vídeo editado por Patricia Islas

