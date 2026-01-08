Respuestas a algunas de las críticas a Suiza sobre la tragedia de Crans-Montana

El incendio de Crans-Montana ha tenido repercusión mucho más allá del Valais. Se han colocado placas con las banderas de Suiza, Rumanía, Italia, Portugal, Bélgica, Francia y Turquía, junto con flores y velas, en homenaje a las víctimas del siniestro. Keystone / Cyril Zingaro

El mortal incendio de Crans-Montana ha suscitado interrogantes y críticas en el extranjero: ¿cómo ha podido ocurrir una tragedia así en Suiza, considerada «el país de las normas»? Análisis e intento de explicación.

Unos días después del incendio del bar Le Constellation en Crans-Montana, hay una certeza: la tragedia se podía haber evitado. Si se hubieran aplicado las normas de seguridad existentes, el balance —40 víctimas letales, 20 de ellas menores, y 116 personas heridas— probablemente habría sido mucho menos grave. Quizás el siniestro ni siquiera habría ocurrido.

Esto no ha pasado desapercibido. Entre nuestros vecinos, la emoción es grande, pero también empiezan a aflorar la incomprensión y, en ocasiones, la ira. «Quizás sea hora de que el país de la supuesta perfección baje la mirada, no por vergüenza, sino para afrontar la realidad», se lee en la prensa italianaEnlace externo.

La pequeña Suiza se ve ahora obligada a estar a la altura de un acontecimiento que trastoca su funcionamiento tradicional y que, tal vez, la supera.

Un funcionamiento de pueblo, una responsabilidad de nación

Tras la tragedia, las autoridades locales de Crans-Montana reaccionaron en un primer momento como lo son, autoridades de un pueblo de montaña. Es cierto que la población permanente del municipio es inferior a 11.000 personas. Pero en invierno puede llegar a alcanzar las 40.000. El pueblo se convierte entonces en una ciudad internacional.

Con tal crecimiento, la responsabilidad aumenta inevitablemente: Crans-Montana es a la vez pequeña y grande. Casi una alegoría de Suiza, también minúscula geográficamente pero gigante económicamente.

Hoy, el mundo observa cómo el país gestiona una de las peores catástrofes de su historia: ¿se refugiará tras los meandros de su sistema federal? ¿O dará muestras de grandeza ofreciendo transparencia, apoyo e indemnizaciones?

El riesgo de que se vea afectada la imagen del país es considerable. Durante una visita al hospital del Valais, Elisabeth Baume-Schneider, miembro del Gobierno suizo, lo expresó claramente: «Esta tragedia en Crans-Montana tendrá repercusiones mucho más allá del cantón del Valais, en toda Suiza y en el extranjero».

>> El federalismo se refleja en legislaciones diferentes según el cantón, especialmente en lo que respecta al acceso de los menores a los bares.

La tristeza y la conmoción

En los primeros días tras la tragedia, un manto de tristeza cubrió el país. Solo poco a poco se impuso en Suiza el sentimiento que predominaba en el extranjero desde el principio: la conmoción. El horror y la consternación al constatar que una trampa mortal de este tipo pudiera existir en el mundo, sin embargo, estrictamente regulado de los chalets suizos.

La tristeza y la conmoción son dos emociones muy diferentes. La tristeza es silenciosa y pesada; empuja a buscar consuelo y cercanía en el duelo. Así es como reaccionó Suiza.

El impacto, por su parte, es ruidoso, impaciente; exige respuestas claras y la designación de responsables. Así es como reaccionó el resto del mundo, y eso es lo que esperan los familiares de las víctimas, originarios de varios países.

Italia, a través de su embajador en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, y Francia, que ha abierto una «investigación paralela», ya han indicado claramente que seguirán de cerca las investigaciones hasta que se descubra la verdad y se haga justicia.

Las autoridades locales bajo presión

No faltan motivos para esta desconfianza. Lejos de calmar o aclarar las cosas, la rueda de prensa ofrecida por el municipio una semana después de la tragedia aumentó la irritación. Se pusieron de manifiesto respuestas poco convincentes y una acumulación de incumplimientos flagrantes.

Nicolas Féraud, presidente del municipio de Crans-Montana, que fue duramente criticado, admitió que el bar incendiado no había sido inspeccionado durante años. Cuando un periodista italiano le preguntó si el municipio tenía intención de presentar disculpas, respondió: «Hemos expresado nuestro pesar en varias ocasiones».

Mientras crece el malestar por la gestión de la investigación, Béatrice Pilloud, la fiscal general del cantón del Valais, donde tuvo lugar el accidente, también se encuentra bajo presión. Se le reprocha, en particular, excluir a los abogados de las víctimas de las audiencias. «Esta restricción se impuso para evitar filtraciones a los medios de comunicación», justifica.

«Es escandaloso», replica Romain Jordan, abogado de varias familias. «El respeto que se debe a las víctimas (…) también debe reflejarse en el procedimiento, en el que se les debe conceder al menos el espacio que les otorga la ley».

Vivir y dejar vivir

«Lo resolvemos entre nosotros, a nuestra manera»: esa es la actitud que Suiza atribuye al Valais. El cantón se ha presentado a menudo como una «república alpina libre», una especie de simpático ‘Far West’ de Suiza.

Si bien el Valais ha experimentado una modernización fulgurante en las últimas décadas —el cantón se ha transformado en múltiples polos de conocimiento, desde la biotecnología hasta la energía, pasando por la salud digital—, su historia reciente está marcada por escándalos vitivinícolas, caza furtiva, daños al medio ambiente y grandes debacles financieros. Esta semana, Swissinfo ha sabido que, en algunos hoteles del Valais, no se han realizado controles contra incendios durante décadas.

Esto se debe en parte a la cultura y la geografía del Valais. En este cantón, aún profundamente católico, el individuo responde en última instancia ante Dios y deja que su prójimo actúe a su antojo. El laissez-faire también se ve favorecido por el bilingüismo y la multiplicidad de valles: para vivir tranquilo, hay que dejar vivir a los demás.

El sistema federalista que tiene Suiza refuerza esta lógica. La Confederación, es decir el gobierno federal con sede en Berna, establece las directrices y los cantones las aplican. Pero, a diferencia de otros, el Valais delega las cuestiones de seguridad a los municipios, donde prevalece el sistema de milicia, ese principio típicamente suizo según el cual las tareas públicas no deben necesariamente ser realizadas por personas profesionales y encargadas de un puesto que les exige responsabilidades y rendición de cuentas, sino por personas benévolas, que cubren la tarea, paralelamente a su actividad principal.

Suiza se enorgullece de este sistema, que constituye una excepción a escala mundial, pero que solo funciona gracias a la confianza y la responsabilidad individual.

¿Los límites de la excepción suiza?

«En tiempos de calma, nuestro sistema funciona bien: federalismo, milicia, proximidad», analiza un diario nacional llamado Blick. Pero en caso de crisis, sus debilidades salen a la luz: cuando la competencia es compartida, nadie se siente responsable».

Una de las preguntas más controvertidas se planteó durante la última rueda de prensa en Crans-Montana: «Siempre se habla del sistema de milicia suizo, pero ¿está un presidente de municipio capacitado para exigir controles tan minuciosos y esenciales?». El interesado respondió que el municipio «sabía rodearse» de personas que sí saben lo que hay que hacer.

Sin embargo, los controles son especialmente difíciles a nivel municipal: el sistema de milicia no solo se renueva constantemente, sino que también está dirigido por aficionados. «No existen normas en materia de protección contra incendios», afirmó un hotelero del Valais. Alguien llega al cargo y se toma los controles en serio; cuatro años después, es sustituido».

La cuestión de los medios también se plantea de forma acuciante. Han surgido contradicciones en las declaraciones de las autoridades locales: aunque niega que el municipio esté «desbordado», el presidente de Crans-Montana ha señalado que la carga de trabajo es «enorme» y el ritmo «muy intenso» para el equipo de cinco personas encargado de los controles contra incendios.

En el servicio de bomberos del Valais, formado por voluntarios, también se habla ahora abiertamente de la falta de recursos humanos. Afirman que si el siniestro se hubiera producido en una noche normal y no en Nochevieja (cuando el personal está movilizado de oficio en el cuartel), las consecuencias podrían haber sido aún peores.

Una respuesta de emergencia eficaz y solidaria

En el extranjero, muchas personas se han mostrado sorprendidas por el hecho de que los primeros auxilios se hayan confiado a personas no profesionales, lo que lleva a concluir que se trata de un inevitable amateurismo o, como mínimo, de una falta de preparación para situaciones de emergencia. La eficacia, la solidaridad y el compromiso ciudadano han sido ampliamente elogiados, en particular por Stéphane Ganzer, jefe del departamento de seguridad, instituciones y deporte.

«Es la magia de nuestro sistema: hacemos convivir a profesionales y milicianos, y es un sistema que ha demostrado su eficacia», declaró al día siguiente de la tragedia en una emisora de radio local. «La cadena de rescate fue absolutamente admirable», destacó la RTS (Radio Televisión Suiza) un anestesista del hospital de Ginebra, que se encontraba por casualidad en Crans-Montana la noche del incendio. «Personalmente, no vi ningún fallo, sino una enorme ayuda mutua».

Así, durante la atención inicial, Suiza se mostró fiel a su imagen: organizada, fiable y solidaria.

Fallos estructurales en la solidaridad

Pero esta solidaridad, muestra hoy en día también fisuras estructurales. En Suiza, la solidaridad está jerarquizada: los grandes ayudan a los pequeños. Si un ciudadano no puede asumir un daño, interviene el municipio; si este se ve desbordado, toma el relevo el cantón; y si el cantón no da abasto, interviene la Confederación. Eso es lo que ocurrió con el desprendimiento de Blatten.

Los seguros cantonales también funcionan según este principio de solidaridad: todo el mundo cotiza, todo el mundo participa en la prevención. Y si, a pesar de todo, se produce un siniestro, se manifiesta la fuerza de la colectividad. Sin embargo, el Valais es uno de los pocos cantones que no dispone de un seguro inmobiliario cantonal ni de la obligación de asegurarse.

En Blatten, algunos propietarios no estaban asegurados. La izquierda del Valais lleva años intentando cambiar esta situación. Aboga por la creación de un seguro inmobiliario cantonal, que dispondría de todos los medios necesarios para hacer cumplir las normas: recursos financieros, independencia, interés real y experiencia profesional en materia de prevención de incendios.

El Parlamento cantonal ha rechazado rotundamente este modelo en cada intento. El cantón del Valais se beneficia en gran medida de la perecuación financiera federal (826 millones de francos en 2026) y de las ayudas para prevenir los riesgos naturales, financiadas por los cantones más fuertes económicamente. Pocos cantones están tan expuestos a los peligros naturales. De ahí el malestar en Zúrich o Basilea cuando el Valais da la impresión de desinteresarse precisamente de las normas más elementales de seguridad de la comunidad.

Sin embargo, este viernes, ni el municipio de Crans-Montana ni el cantón del Valais estarán solos en su duelo. Toda Suiza, como nación, se unirá en la conmemoración de una de las peores tragedias de su historia.

