«Si Suiza no reacciona, el daño a su imagen será grave»

Representantes de las autoridades suizas el 3 de enero en el bar «Le Constellation» de Crans-Montana, donde murieron 40 jóvenes. Keystone / Alessandro Della Valle

El incendio en Crans-Montana dio lugar a una cobertura mediática sin precedentes para Suiza. Con cada nuevo detalle sobre el local y la forma en que se había gestionado, aumentaba la incomprensión por parte de la prensa internacional. ¿Qué piensan los periodistas sobre Suiza? Hemos consultado.

8 minutos

Si no hubiera habido cuatro menores entre las víctimas del incendio es posible que los medios italianos hubieran reaccionado de otra manera y con menor intensidad. Pero ahora Suiza parece estar claramente en su punto de mira. En total, seis jóvenes italianos perdieron la vida entre las 40 víctimas mortales que se cobró el incendio del bar Le Constellation, en la estación suiza; otros diez italianos figuran entre los 116 heridos graves.

«En Italia existe una gran sensibilidad cultural hacia los jóvenes. Se consideran especialmente dignos de protección», afirma Giuseppe Guastella, quien cubrió la noticia desde Crans-Montana como corresponsal especial del Corriere della Sera. Entre las víctimas había seis adolescentes italianos.

Carmelo Abbate, periodista y comentarista de Mediaset, también considera que este factor ha sido determinante. «La forma de ser italiana es que los adultos protegen a los jóvenes», afirma Abbate. «Pero aquí los adultos fueron los que llevaron a muchos jóvenes a una trampa por codicia y negligencia».

«Una muerte como de la Edad Media»

Abbate está convencido de que «la imagen de Suiza se verá seriamente dañada». El público italiano no entiende cómo la justicia suiza está gestionando el caso. «La población italiana reacciona ante este tipo de tragedias con una gran carga emocional», explica.

Repatriación de cinco jóvenes fallecidos en Crans-Montana a Milán, Italia. Keystone

«Se han producido dos conmociones», afirma. La primera, el propio incendio, que ha quedado grabado en la mente de muchas personas como una «muerte de la Edad Media». «La segunda, muchos italianos se han visto perturbados por lo ocurrido después del trágico incendio del bar», añade el periodista. En toda Italia, la población está asombrada ante la reacción de las autoridades del Valais, cuya incapacidad para gestionar la situación parecía hacerse más dramática con cada día que pasaba.

Una serie de fallos

Al principio, los focos de atención se dirigieron a las autoridades municipales de Crans-Montana, que habían descuidado los controles de seguridad contra incendios y, además, se mostraron ante el público como víctimas.

Al mismo tiempo, aumentó la crítica a la fiscalía del Valais, que durante días se negó a ordenar prisión preventiva para los dos responsables del bar; finalmente, bajo probable presión de Italia, actuó, pero solo contra Jacques Moretti, y no contra su esposa, quien según los informes más recientes había autorizado los fuegos artificiales fatales.

Se ignora el riesgo de encubrimiento: los propietarios del bar, Jacques (izquierda) y Jessica Moretti (centro), seguían en libertad el 9 de enero. Keystone / Jean-Christophe Bott

Los investigadores del Valais tampoco realizaron autopsias a algunas de las víctimas y, según se informa, omitieron llevar a cabo otras medidas para asegurar pruebas, consideradas esenciales por numerosos expertos en derecho penal. Entre ellas se incluyen la confiscación de teléfonos móviles, impedir acuerdos entre implicados, ampliar el círculo de sospechosos a otros posibles responsables y realizar registros domiciliarios exhaustivos. Desde fuera, muchas de las investigaciones parecían insuficientes, tardías y mal coordinadas.

«Probablemente se encubrió algo»

Serge Enderlin, corresponsal en Suiza del diario francés Le Monde, también cuestiona la comunicación de crisis de las autoridades del Valais. Señala que la información más importante no fue publicada por las instituciones, sino por la prensa. «La actitud disfuncional de las autoridades se hizo evidente rápidamente, por lo que se puede suponer que se encubrió algo», señalaba a Swissinfo.

No obstante, considera que las duras críticas de los periodistas extranjeros, en particular de la prensa italiana, deben situarse en un contexto más amplio. A su juicio, son una señal de que Suiza es percibida como un país arrogante. El periodista italiano Giuseppe Guastella coincide: «Algunos suizos son críticos y arrogantes. Acusan a los italianos de no actuar siempre conforme a las normas». Por su parte, Carmelo Abbate cree que muchos italianos tienen un «fuerte complejo de inferioridad respecto a Suiza».

Los clichés sobre Suiza a prueba

Enderlin también explica la dureza de la crítica con los clichés existentes: «En Francia e Italia existe cierto resentimiento hacia Suiza», dice el periodista de Le Monde. «Eso no nos impide admirar al país. Pero si ocurre un error —y este es gigantesco—, nos lanzamos sobre él».

Richard Werly, corresponsal en París del diario suizo Blick, coincide. Esta «comunicación catastrófica» del Valais alimentó dudas, que se conectan con «antiguos resentimientos franceses hacia una Suiza que durante mucho tiempo no dijo la verdad, especialmente en temas bancarios».

Werly compara el comportamiento de Suiza con el de una ostra: «En cuanto Suiza es atacada, se cierra». Y es precisamente ahí donde él ve el mayor riesgo para la reputación del país. «Ahora Suiza debe investigar el caso de manera completa y decidida», afirma.

¿Qué tan vulnerable es Suiza a la corrupción?

Desde el incendio, parte del trabajo de los dos periodistas franceses ha sido explicar que Suiza es mucho más compleja que los simples clichés. «Les digo a las personas que Suiza es un país normal, en el que, como en cualquier otro lugar, existen negligencias, errores e incluso, quizá, conductas indebidas», afirma Werly, quien desde el 1 de enero ha sido entrevistado varias veces por medios franceses sobre Suiza.

Henry Samuel, corresponsal del Daily Telegraph británico en Crans-Montana, también se enfrentó a clichés que ahora parecían confirmarse. «Muchos de nuestros lectores británicos se preguntan si en Crans-Montana, y en Suiza en general, con dinero y contactos se puede comprar el silencio de las autoridades», comenta Samuel.

«El país ha sido durante mucho tiempo un paraíso fiscal opaco para los ricos, que buscan que no se les hagan demasiadas preguntas», añade.

Nicolas Freund, que ha informado desde Crans-Montana para el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, también habla de un cliché —aunque uno que no se sostiene del todo—. «En Suiza, muchas cosas siguen reglas claras y se hacen con gran minuciosidad. Sin embargo, al final, eso también es un cliché», afirma el periodista alemán. «Por supuesto, errores y omisiones como los del caso de Crans-Montana también pueden ocurrir en Suiza cuando se trata de seguridad contra incendios».

«Suiza sufre por su propia imagen»

Freund también observa que las estrictas competencias cantonales sorprendieron en Alemania. Aunque algunos ministros suizos viajaron a Crans-Montana, «el nivel federal mostró una reticencia notable ante la magnitud de esta catástrofe», señala, y añade: «Que Suiza deje un evento de tal envergadura en manos de un nivel subordinado resulta extraño para muchos». En un comentario, el periodista alemán pidió la creación de una comisión de investigación independiente, «tal como cabría esperar de Suiza».

El presidente federal Guy Parmelin durante su visita al lugar del incendio, la mañana después del trágico suceso. Keystone Pool / Alessandro Della Valle

Freund también considera que la «propia imagen nacional de Suiza probablemente está sufriendo». Recientemente, algunos medios suizos han adoptado una postura dura frente a las autoridades del Valais. El cantón del Valais provocó más irritación la semana pasada al prometer una indemnización de emergencia de 10.000 francos suizos a cada víctima del incendio de Crans-Montana. Esta «solución de compromiso» difícilmente reparará el daño a la imagen de Suiza, escribía SonntagsZeitung bajo el titular: «Suiza abandona a las víctimas».

¿Oportunidad para corregir la imagen?

¿Cuánto daño ha sufrido la imagen de Suiza en el extranjero? La mayoría de los periodistas consultados no cree que sea algo permanente, siempre y cuando la administración y la justicia hagan finalmente su trabajo.

Serge Enderlin incluso ve en la tragedia de Crans-Montana una oportunidad para corregir la imagen del país: «Finalmente, el barniz se ha caído un poco y el país puede mostrarse tal como es, no tan extraordinario como parece. Es solo un poco más rico y bastante hipócrita cuando se trata de aparentar que esa riqueza se ha ganado con trabajo».

Texto original editado por Samuel Jaberg. Adaptado del alemán por Carla Wolff.

