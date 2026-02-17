Polonia, Francia y Alemania proyectan conectar sus capitales con trenes de alta velocidad

2 minutos

Cracovia (Polonia), 17 feb (EFE) – Los ministros de Transporte de Polonia, Francia y Alemania sellaron este martes en Varsovia un acuerdo de cooperación para establecer conexiones ferroviarias directas de alta velocidad que unan Varsovia, París y Berlín.

En una rueda de prensa posterior a la reunión, que fue la primera cita de los ministros de Transporte que se lleva a cabo en el marco del Triángulo de Weimar, se destacó la relevancia estratégica del acuerdo, tanto para el ámbito civil e industrial como el militar.

El ministro polaco, Dariusz Klimczak, afirmó que «la mejor red ferroviaria del mundo es la europea» y aseguró que en el futuro se verá «aún más reforzada por la alta velocidad», que será no sólo «un motor económico», sino también «garantía de nuestra seguridad».

Por su parte, su homólogo francés, Philippe Tabarot, aludió a «la capacidad de la Unión Europea para garantizar una movilidad resiliente y eficiente en situaciones de crisis».

El ministro alemán, Patrick Schnieder, reafirmó la importancia de «la resiliencia de la infraestructura de doble uso» y enmarcó el desarrollo de los ferrocarriles como parte de «la preparación de Europa para la defensa».

Después de la reunión ministerial, las operadoras ferroviarias de Polonia (PKP), Alemania (Deutsche Bahn) y Francia (SNCF) firmaron una declaración conjunta para mejorar la red transfronteriza y solicitar a la Comisión Europea normativas más sencillas y una financiación estable para estos proyectos.

Polonia desarrolla desde hace años un ambicioso plan para construir el mayor centro de transportes y logística de Europa oriental, el CPK (Centralny Port Komunikacyjny), que prevé incluir una red de 2.000 kilómetros de alta velocidad con trenes que alcanzarán los 350 km/h.

Algunas empresas españolas participan en este proyecto de 30.000 millones de euros: Ineco asesora en los diseños desde 2022, mientras que Ferrovial y ACS pujan por la construcción de la estación central y tramos clave como el de Varsovia- Breslavia. EFE

mag/rz/mgr