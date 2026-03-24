Polonia activa patrullas aéreas por segunda vez en doce horas por ataques rusos en Ucrania

1 minuto

Cracovia (Polonia), 24 mar (EFE).- El Mando Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas (DORSZ) anunció este martes que ha activado por segunda vez en doce horas el despliegue de aviones de combate de la OTAN sobre Polonia debido a la presencia de drones rusos en el espacio aéreo occidental de Ucrania.

En un comunicado difundido en la red social X, el DORSZ añadió que se han puesto «en alerta máxima los sistemas de defensa antiaérea y de radar polacos».

En una misión de vigilancia anterior, que finalizó esta mañana, participaron dos cazas Eurofighter Typhoon españoles del Ala 11, integrados en las misiones de la OTAN en la región.

Esos aparatos operaron en conjunto con aviones F-16 polacos y un helicóptero AW101 equipado con sistemas de radar.

Para la segunda activación del despliegue, iniciada a las 17.45 GMT de este martes, se desplegó una pareja de cazas furtivos F-35A Lightning II holandeses pertenecientes a la 32ª Base Aérea de Táctica de Świdwin, acompañados por un helicóptero Mi-17 de la Brigada de Aviación de las Fuerzas Terrestres de Polonia.

Esta fase de la operación cuenta además con el apoyo de medios aliados de los contingentes de Países Bajos y Portugal.

Estas movilizaciones preventivas se producen al tiempo que Rusia lanzó un ataque diurno contra Ucrania.

Los ataques han impactado infraestructuras energéticas y edificios residenciales en ciudades ucranianas occidentales como Leópolis, Ivano-Frankivsk o Vínnitsia. EFE

mag/smm/psh