Polonia detiene al operador de un dron que se estrelló en una base militar

1 minuto

Berlín, 6 feb (EFE).- La Policía Militar de la provincia de Łódź, en el centro de Polonia, detuvo este viernes a un operador de un pequeño dron que se estrelló en una base militar sin causar daños y lo acusó de infringir la ley de aviación, que prohíbe efectuar vuelos con aeronaves sobre zonas e instalaciones militares.

La Policía Militar explicó en su cuenta de la red social X que el dron cayó en las instalaciones del 1er Batallón de Caballería Aérea en Leźnica Wielka.

El operador del vehículo aéreo no tripulado, un polaco de 22 años, fue acusado de cometer un delito tipificado en el artículo 212 de la Ley de Aviación.

El sobrevuelo de aeronaves en zonas e instalaciones militares es un delito castigado con pena de prisión de hasta cinco años en Polonia. EFE

cae/psh