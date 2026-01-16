Polonia enviará a su embajador a Groenlandia ante las tensiones por soberanía de la isla

2 minutos

Cracovia (Polonia), 16 ene (EFE) – El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, anunció este viernes que el embajador polaco en Dinamarca viajará a Groenlandia «en los próximos días para evaluar la situación sobre el terreno», y criticó a «las grandes potencias que modifican fronteras a su antojo».

Durante una intervención en la emisora Radio PiK, Sikorski explicó que el objetivo de su diplomático es «analizar la realidad local» en una coyuntura de incertidumbre generada por las recientes declaraciones de Estados Unidos sobre su intención de hacerse con el control de este territorio autónomo danés.

Sikorski declaró que un «mundo de puños», donde las grandes potencias modifican fronteras a su antojo, no beneficia a Polonia, país que históricamente ha sido víctima de tales acciones, según recordó el jefe de la diplomacia polaca.

Sikorski defendió el igualmente «derecho a la autodeterminación» de los groenlandeses, y señaló que, bajo la Constitución de Dinamarca, «ellos pueden solicitar un referéndum e independizarse si así lo desean».

Además, reveló que, aunque Estados Unidos mantiene su capacidad operativa en la isla, su presencia militar ha disminuido de 15.000 soldados en el pasado a «tan sólo 150 en la actualidad».

Por su parte, el primer ministro, Donald Tusk, confirmó el jueves que Polonia no enviará tropas a la zona y alertó de que el ataque de un miembro de la OTAN en el territorio de otro aliado supondría el «fin del mundo actual» y «una catástrofe para la seguridad occidental».

Por eso, Tusk instó a «mantener la lealtad al proyecto transatlántico». EFE

