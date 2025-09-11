The Swiss voice in the world since 1935

Polonia restringe el tráfico aéreo en el este de su territorio tras la intrusión de drones rusos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Polonia anunció este jueves que restringirá el tráfico aéreo en la parte oriental del país, un día después de denunciar que derribó drones rusos que incursionaron en su territorio. 

El tráfico aéreo a lo largo de la frontera de Polonia con Bielorrusia y Ucrania estará cerrado a los vuelos civiles, con algunas excepciones, hasta el 9 de diciembre, informó en un comunicado la agencia de control del tráfico aéreo (PAZP) de este país, miembro de la UE y de la OTAN.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 han sido varios los drones y misiles disparados por Moscú que entraron en el espacio aéreo de países miembros de la OTAN. Pero es la primera vez que un país de la Alianza transatlántica los derriba.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó el miércoles que detectaron 19 violaciones de su jurisdicción en la madrugada, una incursión que no dejó ningún herido, solo daños en una vivienda y un auto en el este del país. 

El Ministerio Polaco de Relaciones Exteriores informó este jueves que solicitará una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. 

«A petición de Polonia, se convocará una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en relación con la violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia», informó la cancillería polaca en la red social X.

Polonia ha sido un apoyo clave de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y varias potencias occidentales condenaron la presencia de los drones. 

El Consejo del Atlántico Norte, principal órgano de decisión política de la OTAN, modificó el miércoles el formato de su reunión semanal para centrarla el incidente, a petición de Polonia. 

Varsovia pidió a la OTAN activar el artículo 4 del tratado fundador de la Alianza, que establece que los países miembros se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, «la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada».

