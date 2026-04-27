Pompeya reconstruye con inteligencia artificial la huida de una víctima del Vesubio

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Roma, 27 abr (EFE).- El Parque Arqueológico de Pompeya ha empleado por primera vez herramientas de inteligencia artificial (IA) para reconstruir los últimos momentos de un hombre que intentó huir de la erupción del Vesubio protegiéndose con un mortero de terracota, informó este lunes la institución.

El proyecto, realizado en colaboración con la Universidad de Padua (norte de Italia), se basa en un hallazgo reciente en la necrópolis de Porta Stabia, situada extramuros de la antigua ciudad romana.

Durante las excavaciones, los arqueólogos localizaron los restos de dos hombres que trataban de alcanzar la costa para escapar de la catástrofe del año 79 d.C.

Los análisis indican que ambos murieron en momentos distintos de la erupción: el más joven fue alcanzado por una corriente piroclástica (una nube ardiente de gas y ceniza tóxica), mientras que el adulto falleció horas antes bajo una lluvia de fragmentos volcánicos conocidos como ‘lapilli’.

Este segundo individuo, protagonista de la reconstrucción con IA, portaba un mortero en la cabeza para protegerse de los proyectiles, una lámpara de cerámica para orientarse en la oscuridad, un anillo de hierro y diez monedas de bronce.

Dicho detalle confirma físicamente los relatos de Plinio el Joven, único testigo ocular del desastre, quien describió en sus cartas cómo los ciudadanos se ataban cojines u otros objetos a la cabeza para evitar ser golpeados por el material volcánico.

«La inmensidad de los datos arqueológicos de Pompeya y otros yacimientos es tal que solo con la ayuda de la inteligencia artificial podremos protegerlos y enriquecerlos adecuadamente», afirmó el director del parque, Gabriel Zuchtriegel.

Y agregó que, para él, «si se utiliza correctamente, la IA puede contribuir a la renovación de los estudios clásicos, narrando el mundo clásico de una forma más inmersiva».

El modelo digital es un prototipo experimental que combina software de IA y técnicas de edición fotográfica para transformar datos óseos y materiales en una imagen científicamente accesible para el público no especializado.

Por su parte, el profesor Jacopo Bonetto, de la Universidad de Padua, señaló que el proyecto abre un debate sobre el uso «controlado y metodológicamente sólido» de la IA en la arqueología, siempre integrado con el trabajo de los especialistas.

Esta innovación será uno de los ejes centrales del foro ético y tecnológico «Orbits», que se celebrará en el recinto arqueológico el próximo mes de julio. EFE

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