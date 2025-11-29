Populista Parisi decidirá si apoya a Kast o Jara tras hacer consulta online en su partido

Santiago de Chile, 29 nov (EFE).- El economista populista Franco Parisi, que fue la sorpresa en la primera vuelta presidencial de Chile y se convirtió en el tercer candidato más votado, decidirá el domingo si apoyará en la segunda vuelta de diciembre a la izquierdista Jeannette Jara o al ultraderechista José Antonio Kast.

El Partido de la Gente (PDG), la formación que lidera Parisi desde 2019, celebrará una consulta online con sus militantes entre las 10:00 y las 13:00 hora local del domingo para fijar una postura común en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.

Parisi, de 58 años, volvió a desafiar a las encuestas y, al igual que en las elecciones de 2021, quedó tercero, por detrás de Jara y Kast, con el 19,7 % de los votos.

La mayoría de sus 2,5 millones de electores están disconformes con la política y el gobierno que lidera el izquierdista Gabriel Boric y son principalmente hombres menores de 45 años de clase media, según encuestas.

Sus grandes apoyos están en las provincias mineras del norte, las más afectadas también por la delincuencia y la migración irregular.

Con el lema «Ni facho, ni comunacho», Parisi propuso en campaña medidas tan dispares como la eliminación del IVA de los medicamentos o la celebración de un masivo «tuning» (autos modificados) si ganaba La Moneda.

En 2021, en vísperas de la segunda vuelta entre Boric y Kast, pidió el voto por el ultraderechista, pero esta vez dijo que «no firmará cheques en blanco a nadie».

Todos los sondeos coinciden en dar como claro ganador a Kast, que ya cuenta también con el apoyo del ultraderechista libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar, con el 13,9 % y el 12,4 %, respectivamente.

Los tres suman más del 50 %, aunque expertos advierten de que el trasvase de votos no es totalmente directo y que Kast, para conseguir una victoria más holgada, tendrá que seducir a los votantes de Parisi.

El Partido de la Gente (PDG) sí que será clave en el Congreso, donde obtuvo 14 de 155 escaños y la derecha y la ultraderecha se quedaron a dos diputados de la mayoría. EFE

