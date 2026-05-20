Portugal acusa a dos personas de falsificar 800 certificados de residencia para migrantes

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Lisboa, 20 may (EFE).- La Policía portuguesa informó este miércoles de la detención de dos personas que son sospechosas de haber falsificado 800 certificados de residencia de inmigrantes en situación irregular en el país.

La Policía Judicial (PJ) precisó en un comunicado a los detenidos se les investiga por la posible práctica de los delitos de asociación criminal, auxilio a la inmigración ilegal y falsificación de documentos, destinados a la regularización de ciudadanos extranjeros en el país.

En concreto, los identificados son dos hombres de 42 y 64 años, que habrían «creado y dinamizado una estructura organizada, estable y concertada, destinada a la obtención fraudulenta de cerca de 800 certificados de residencia».

Para ello, proporcionaron direcciones donde los extranjeros no residían realmente y recurrieron a testigos que declararon falsamente estos hechos ante las autoridades municipales competentes para obtener o regularizar permisos de residencia en Portugal.

Por estos ‘servicios’ cobraban entre 130 y 200 euros, «aprovechándose de la vulnerabilidad de los ciudadanos extranjeros que pretendían regularizar su situación en Portugal».

Durante esta operación, añadió la PJ en la nota, se ejecutaron dos órdenes de arresto y siete órdenes de registro e incautación en las zonas de Loures y Odivelas (área metropolitana de Lisboa), donde se recogieron pruebas «relevantes» para proseguir con la investigación.

Los detenidos serán presentados próximamente ante una autoridad judicial competente para que les aplique las medidas cautelares necesarias. EFE

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