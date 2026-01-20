Portugal admite tener «algunas dudas» sobre la Junta de la Paz de Gaza

Lisboa, 20 ene (EFE).- El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, admitió este martes que su Ejecutivo tiene «algunas dudas» en relación a la Junta de la Paz que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza y dijo que la invitación que han recibido del presidente estadounidense, Donald Trump, es un poco «ambigua».

«Desde el punto de vista de su diseño y su configuración suscita algunas dudas», dijo el ministro en relación a esta junta durante una intervención en una comisión parlamentaria, en la que confirmó que Portugal recibió la invitación en la madrugada del pasado día 17.

Y pese a que defendió que Portugal considera «fundamental pasar a una segunda fase en la cuestión del conflicto entre Israel y Palestina y su solución» que, sobre papel, sería esta junta, mostró dudas sobre su planteamiento actual.

«Si solo se tratara de Gaza, creo que, a pesar de todo, estaría claramente a favor de integrarla, pero tal y como está redactada la carta en este momento, me parece un poco ambigua en lo que respecta a que pueda tener un alcance que vaya más allá de este conflicto», continuó.

El jefe de la diplomacia portuguesa afirmó que están consultado con los aliados sobre este tema para decidir qué hacer y que Portugal no estará presente en la firma del documento de creación de esta iniciativa en la ciudad suiza de Davos.

La Junta de Paz de Gaza es una iniciativa promovida por la Casa Blanca para supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Donald Trump con el objetivo de poner fin a la violencia en la Franja.

Según Washington, el órgano cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque la propuesta ha suscitado recelos en algunos países por el riesgo de que se convierta en un mecanismo paralelo al sistema multilateral de Naciones Unidas.

El lunes, la Comisión Europea (CE) anunció que la Unión Europea ha sido invitada por Estados Unidos para integrar la Junta de la Paz para Gaza, pero desde Bruselas no aclaró si va a aceptar esa invitación, como han hecho también otros países como Alemania.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha rechazado entrar en esa estructura al temer que pueda desplazar a la ONU de su papel en la gestión de la crisis en Gaza, a lo que Trump ha reaccionado amenazando a Francia con nuevos aranceles. EFE

lmg/psh