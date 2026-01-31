Portugal asegura que España «no enviará mucha agua» por Tajo y Duero tras intensas lluvias

Lisboa, 31 ene (EFE).- El presidente de la Agencia Portuguesa del Medio Ambiente (APA, por sus siglas en portugués), José Pimenta Machado, aseguró este sábado que España «no enviará mucha agua» este fin de semana a Portugal a través del Tajo y el Duero tras las recientes inundaciones por el paso del temporal Kristin y las lluvias que se prevén para la próxima semana.

«España, en el río Tajo, este fin de semana, no enviará mucha agua a Portugal, no lanzará grandes caudales hacia Portugal», lo que permitirá al país ibérico «minimizar las inundaciones», algo que también se replicará en el caso del Duero, dijo a periodistas Pimenta Machado, según recogió la agencia Lusa.

En este sentido, el responsable del organismo señaló que ha habido «buena coordinación» con las autoridades españolas y «las cosas salieron bien» durante los peores momentos del temporal, que dejó cinco muertos y estragos, especialmente en el norte y el centro del país.

La ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, alertó este sábado de que la próxima semana habrá menos viento en el país pero más lluvia, por lo que anticipan más inundaciones.

En este contexto, Pimenta Machado subrayó que será muy importante el trabajo de coordinación con las autoridades españolas durante los próximos días para poder controlar las inundaciones en los caudales de los ríos, especialmente en el caso del Duero. EFE

