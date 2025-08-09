The Swiss voice in the world since 1935

Portugal combate 55 incendios rurales en plena alerta por altas temperaturas

Lisboa, 9 ago (EFE).- Cerca de un millar de efectivos y un centenar de medios aéreos combatieron este sábado 55 incendios rurales en la región peninsular de Portugal en un momento en el país se encuentra en plena alerta por altas temperaturas.

La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil portuguesa (ANEPC) explicó en un comunicado, con datos desde la medianoche hasta las 17.30 hora local (una hora menos GMT) de hoy, que 14 de estos incendios comenzaron durante el periodo nocturno.

Estas incidencias movilizaron un total de 1.304 efectivos, 329 vehículos y 107 misiones aéreas, según la nota.

Precisaron que los incendios más relevantes esta jornada se produjeron en los municipios de Moimenta da Beira (distrito de Viseu), movilizando 395 efectivos y 124 vehículos; y de Trancoso (distrito de Guarda), con 198 agentes y 58 medios terrestres.

De momento no hay ningún plan municipal de emergencia de protección civil activado.

Con motivo del estado de alerta en el que se encuentra Portugal hasta el 13 de agosto, la ANEPC recordó que están en vigor varias medidas excepcionales, como la prohibición de acceso a zonas forestales definidas, de quemas de sobrantes agrícolas y de lanzamiento de fuegos artificiales.

«La ANEPC apela a la colaboración de todos en el cumplimiento riguroso de estas medidas. La prevención y el comportamiento responsable son esenciales para evitar igniciones y garantizar la seguridad de todos», apeló el cuerpo de emergencias.

El Gobierno de Portugal decidió este jueves alargar el estado de alerta hasta el próximo miércoles 13 de agosto debido al empeoramiento de las condiciones climáticas que se prevé para los próximos días y después de que las medidas en el marco de la declaratoria hayan surtido efecto a lo largo de esta semana.

Este fin de semana están en nivel rojo los distritos de Bragança y Vila Real, y en naranja las regiones de Viseu, Guarda y Castelo Branco por altas temperaturas, todas ellas fronterizas con España. EFE

