Portugal no descarta nuevas roturas del dique del río Mondego junto a Coimbra

Lisboa, 11 feb (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, no descartó este miércoles que puedan producirse nuevas roturas del dique del río Mondego junto a la ciudad de Coimbra, en el centro del país, después de que se produjera una brecha a la altura de la zona de Casais, que ha inundado campos agrícolas.

«No quiero dejar de alertar de la posibilidad de que puedan producirse otras roturas en las próximas horas, sabíamos que estábamos al límite del caudal del río Mondengo, por lo que esta situación podía efectivamente ocurrir», dijo Montenegro en una rueda de prensa en Coimbra.

Destacó que en las próximas horas se espera lluvia «constante e intensa», pero que mañana podría mejorar la situación, lo cual, aseguró, no va a reducir el nivel de vigilancia.

Tras la mejora del jueves, se espera que las condiciones empeoren en la noche de mañana al viernes, con nuevas precipitaciones y el riesgo de nuevos incidentes.

Montenegro lanzó un mensaje de «tranquilidad y serenidad» a la población, pese a que la situación del dique, que une Coimbra con Figueira da Foz, es «muy exigente».

El primer ministro compareció ante los medios junto al presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, la alcaldesa de Coimbra, Ana Abrunhosa, la ministra de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, y el presidente de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), José Manuel Moura.

Rebelo de Sousa señaló que a partir del sábado «la situación puede que evolucione positivamente» e hizo hincapié en que las autoridades no solo están pendientes de la situación en Coimbra, sino también del resto del país, donde hay alerta en las cuencas del Tajo y el Sado.

Abrunhosa subrayó que tras la rotura del dique en Coimbra van a llevar a cabo más evacuaciones, aparte de las realizadas en las últimas horas, en las áreas de São Martinho de Árvore, Quimbres y São João do Campo.

Agregó que van evacuar otra área no por el reventón del dique, sino porque está siendo inundada por «el río viejo».

Por su parte, Carvalho detalló que el caudal del Mondego alcanzó hoy el punto crítico de 2.000 m³ por segundo a la altura de Coimbra, lo que ha provocado el desbordamiento.

Ya ayer confluyeron tres factores que se han sumado para precipitar los acontecimientos: un caudal de aproximadamente 1.800 m³ por segundo, poca capacidad en las dos presas, Algueira y Fronhas, y un pronóstico de fuertes lluvias para hoy, el jueves y el viernes.

Precisó que esas dos presas no han sido suficientes para controlar el caudal del río y recordó que desde inicios de enero se ha hecho una gestión preventiva con descargas de aguas de los embalses del país, que han soltado el equivalente a cerca de un año de consumo en Portugal. EFE

