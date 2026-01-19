Portugal transmite sus condolencias a España por el accidente ferroviario mortal

1 minuto

Lisboa, 19 ene (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el Gobierno, liderado por el conservador Luís Montenegro, transmitieron sus condolencias a España por el accidente de este pasado domingo entre dos trenes en el sur del país que ha provocado al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos.

La Presidencia de la República portuguesa afirmó en un comunicado esta madrugada que Rebelo de Sousa «presenta a Su Majestad el Rey Felipe VI su pesar por las consecuencias trágicas del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el municipio español de Adamuz, en Córdoba».

Añadió que, «en este momento de profunda tristeza», transmite sus «sentidas condolencias y solidaridad a los familiares de todos los que perdieron la vida y la rápida recuperación de los heridos».

Por otro lado, el Ministerio de Exteriores de Portugal escribió en redes sociales que el Gobierno, liderado por el conservador Luís Montenegro, «lamenta profundamente el accidente ocurrido en Córdoba».

«Portugal expresa sentidas condolencias a las familias en duelo y manifiesta total solidaridad con España y con el pueblo español», aseguró. EFE

