Portugal va a la cumbre hispano-lusa con mirada puesta en alta velocidad y los temporales

Lisboa, 5 mar (EFE).- Portugal acude mañana, viernes, a la cumbre hispano-lusa en Huelva, en el sur de España, con las conexiones ferroviarias de alta velocidad y por carretera como asuntos que más le preocupan en materia de infraestructuras, con el trasfondo de la gestión conjunta de los ríos tras los temporales de comienzos de año.

Este encuentro, en el que participarán tanto el presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, como el primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, se celebra en medio de las tensiones en Oriente Medio, tras el apagón ibérico del pasado abril y del tren de borrascas que provocó múltiples destrozos en ambos países hace menos de un mes.

En declaraciones a EFE, la politóloga Paula do Espírito Santo consideró que todos estos fenómenos no afectarán a la relación entre ambos países, que calificó de «amistosa» y «positiva, e incluso podrán llevar a que estrechen su colaboración.

«Afortunadamente, en lo que se refiere a desastres, incluso al apagón, entre Portugal y España ha habido sobre todo una cooperación, un refuerzo de la cooperación y un vínculo más estrecho para establecer lazos», planteó la experta.

Sobre la posición de España, por su negativa a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota para las operaciones militares de EE. UU. e Israel contra Irán, y teniendo en cuenta que Portugal también tiene una base aérea de uso internacional en Lajes (Azores), Espírito Santo consideró que «probablemente» el Gobierno luso, «sin interferir ni antagonizar con Estados Unidos», apoyará las decisiones de España.

Las conexiones ferroviarias serán de nuevo un tema en la cumbre bilateral después de que en octubre pasado España, Portugal y la Comisión Europea llegaran a un acuerdo para culminar la unión por tren convencional en cinco horas de aquí a 2030 y por alta velocidad en tres horas para 2034.

Portugal llega a esta cita después de que las descargas de los embalses en España afectaran directamente el estado de los ríos en Portugal durante los temporales que asolaron la península ibérica entre finales de enero y el mes de febrero, que causaron varios muertos y llevaron a evacuar a miles de personas.

Durante esa crisis, el Gobierno luso insistió en que la gestión de los caudales de los ríos portugueses, varios de ellos con origen en el país vecino, se realizó en colaboración con España e incluso agradeció el trabajo conjunto realizado.

A comienzos de enero, antes de que se registraran estos fenómenos meteorológicos, la ministra de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, anunció la firma de un acuerdo durante esta cumbre que será para la limpieza del río Miño.

También dijo que se impulsarán proyectos de biodiversidad, principalmente en la recogida de datos y las áreas marinas protegidas, así como de seguridad climática.

Precisamente, el cambio climático será un importante aspecto a tratar durante esta cumbre.

En lo que respecta a su cartera, Carvalho aclaró que en materia de energía el trabajo es «diario y conjunto» y no sería «necesario» firmar nuevos acuerdos.

Está previsto que acudan siete ministros portugueses y once españoles a este encuentro, que se celebrará en el Monasterio de la Rábida, en Huelva, tras haberse pospuesto desde la fecha inicial del 29 de enero debido al accidente ferroviario ocurrido unos días antes en la localidad española de Adamuz, que causó 46 muertos.EFE

