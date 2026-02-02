Portugal ve «apertura diferente» por parte de Francia en la interconexión con península

Lisboa, 2 feb (EFE).- La ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, afirmó este lunes que ve «una apertura diferente» por parte de Francia en lo que respecta a la interconexión con la península ibérica, después de que la Comisión Europea haya intervenido en este tema.

Por ello, la responsable lusa confió en que se avance «más deprisa» en este asunto, en el que Portugal y España colaboran, especialmente tras el apagón del pasado 28 de abril en los dos países.

«No hacer estas interconexiones va en contra del mercado interno europeo. El mercado interno es uno de los pilares de la construcción Europea. Si no cumplimos las reglas del mercado interno tenemos sanciones», planteó Carvalho, durante una rueda de prensa en Lisboa con el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen.

España espera acordar con Francia en el primer trimestre de 2026 el relanzamiento de las interconexiones eléctricas de la península a través de los Pirineos, que la Comisión Europea (CE) quiere acelerar pese a las reticencias de París.

En enero, Bruselas presentó un paquete legislativo para impulsar las redes en el que identificaba ocho «autopistas energéticas» prioritarias que deben progresar, y dos de ellas se referían a las interconexiones eléctricas con Francia por Navarra y Aragón.

Durante su comparecencia ante la prensa en Lisboa, Jorgensen hizo, por su parte, hincapié en la importancia de que los sistemas energéticos y de electricidad estén interconectados.

Y señaló que Francia es precisamente una de las áreas foco para mejorar la interconexión con la península ibérica: «Estamos trabajando muy duro con ambos gobiernos para hacer que eso ocurra», remarcó. EFE

