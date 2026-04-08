Portugal ve alto el fuego entre EEUU e Irán como forma para lograr una solución sostenible

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Lisboa, 8 abr (EFE).- El Gobierno de centroderecha de Portugal saludó este miércoles el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para establecer un alto el fuego de dos semanas y la reapertura temporal del estrecho de Ormuz, que ve como «un primer paso determinante» para alcanzar una solución diplomática «duradera y sostenible».

El Ministerio de Exteriores luso anunció su postura en un mensaje publicado en inglés y portugués en la red social X, donde agradeció la mediación de Paquistán y los socios.

«Este es un primer paso determinante para una solución diplomática duradera y sostenible del conflicto. Portugal apoyó y apoya con todo el empeño este camino diplomático, como dejó claro en los contactos en los dos últimos días con los Ministros de Exteriores de Paquistán y Egipto», expuso el Ejecutivo liderado por el conservador Luís Montenegro.

Al anunciar este miércoles un alto el fuego de dos semanas y la reapertura temporal del estrecho de Ormuz, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz «definitivo» con Irán se encuentra en «una etapa muy avanzada».

Las negociaciones para lograrlo se desarrollarán en Islamabad, la capital de Pakistán, y se basarán en un plan de diez puntos presentado por Teherán, que incluye muchas de las demandas iraníes previas a la guerra lanzada hace cuarenta días por Estados Unidos e Israel.EFE

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