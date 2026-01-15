Posición de Paraguay sobre la crisis venezolana «no es tibieza», dice su canciller

2 minutos

Asunción, 15 ene (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, defendió este jueves la postura de su país frente a la crisis de Venezuela, que incluye un llamado a la solución pacífica de los conflictos, sin condenar de forma explícita el bombardeo de EE.UU. sobre Caracas, y subrayó que esta conducta «no es tibieza».

«En todos los organismos internacionales hemos reiterado el llamado al restablecimiento de la democracia en Venezuela, eso no es tibieza», dijo Ramírez durante una reunión con senadores y diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, que sesiona durante el receso parlamentario.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia paraguaya fueron una respuesta a los señalamientos del presidente de la Comisión Permanente, el senador Colym Soroka, quien tachó de «tibia» la posición de Paraguay al conocerse del ataque de EE.UU. sobre Venezuela del pasado 3 de enero, que concluyó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo cargos de narcotráfico, y de su esposa, Cilia Flores.

«Yo entiendo su posición», declaró Ramírez directamente a Soroka. «Y no coincido con ella, no hay tibieza en la diplomacia paraguaya», insistió el canciller.

Paraguay reaccionó a la captura de Maduro llamando a «priorizar vías democráticas para una transición ordenada» y remarcando que el líder chavista «representaba una amenaza para la región» latinoamericana, una postura que el Gobierno del presidente paraguayo, Santiago Peña, sostiene, señaló el canciller.

En este sentido, el ministro de Exteriores apuntó hoy que el compromiso de Paraguay «es contribuir en que el proceso de democratización de Venezuela sea continuo» y permanente en el tiempo. «En ellos estamos comprometidos», dijo.

Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025 después de que Peña reconoció al líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, como «ganador» de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Antes, el propio Peña había recompuesto la relación en 2023, después de que el entonces presidente, Mario Abdo Benítez, las rompiera al desconocer la legitimidad de Nicolás Maduro. EFE

rcg/lb/seo

(foto)