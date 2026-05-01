Powell deja la presidencia de la Fed pero seguirá como gobernador para disgusto de Trump

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Jerome Powell anunció el miércoles que permanecerá en la Reserva Federal estadounidense (Fed) como gobernador al término de su mandato como presidente mientras siga siendo objeto de presiones político-judiciales.

Powell, objeto frecuente de la ira del presidente Donald Trump, finaliza su periodo como jefe de la Fed el 15 de mayo, pero puede permanecer hasta finales de enero de 2028 en la junta de gobernadores, el órgano rector del banco central.

«Me iré cuando considere que es apropiado», declaró en una conferencia de prensa.

Su decisión, que rompe con la costumbre de dejar vía libre a su sucesor, fue muy mal recibida por el Ejecutivo.

«Jerome ‘Demasiado Tarde’ Powell quiere quedarse en la Reserva Federal porque no puede conseguir trabajo en ningún otro sitio: nadie lo quiere», dijo Trump en su red social Truth Social, usando el apodo con que suele llamarlo por considerar que no recortó las tasas lo suficientemente rápido.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó la decisión como «una violación de todas las normas de la Fed» y «un insulto a Kevin Warsh», quien se espera que sea el próximo jefe del banco central.

Actúa como si «solo él pudiera preservar la integridad» de la institución, afirmó Bessent en Fox Business.

Powell, de 73 años, explicó que prevé «mantener un perfil bajo» como gobernador y que no se irá hasta que la investigación que lo involucra esté «total y verdaderamente concluida».

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia le reprochan los sobrecostos de las obras de renovación de la sede de la Fed en Washington. El viernes, una fiscal cercana a Trump anunció el cierre del procedimiento judicial, si bien no lo dio por totalmente enterrado.

– Confianza «en la palabra» de Warsh –

Powell lidera la Fed desde 2018 a iniciativa del republicano Trump y fue mantenido en el cargo durante el gobierno del demócrata Joe Biden. Pero desde su regreso al poder en enero del año pasado, Trump no duda en cuestionarlo.

Además de tratar de acelerar la salida de Powell, Trump intentó apartar a la gobernadora Lisa Cook. La Corte Suprema debe pronunciarse próximamente sobre este asunto.

«Existe una preocupación generalizada de que este tipo de cosas puedan continuar», deslizó Powell, en referencia a las acciones judiciales contra responsables de la política monetaria.

Insistió en la importancia de contar con un banco central concentrado únicamente en objetivos económicos y en el interés general, y no en la próxima cita electoral.

Felicitó a Warsh, el exgobernador de la Fed (2006-11) designado por Trump para sucederle, y dijo que confiará «en su palabra» cuando asegura que no se dejará influir por Trump.

Una comisión del Senado de mayoría republicana aprobó el miércoles el nombramiento de Warsh, lo que allana el camino para su designación definitiva, que debe obtener el visto bueno del pleno de la Cámara Alta.

– Divisiones –

Esta transición poco habitual ha eclipsado en parte el aspecto monetario.

La conclusión de los dos días de reunión a puerta cerrada de la Fed muestra que Warsh heredará una institución dividida, poco dispuesta a bajar los tipos en un futuro próximo y sumida en la incertidumbre.

Como esperado, la Fed no ha tocado sus tipos de interés, que se mantienen en el mismo nivel (entre el 3,50% y el 3,75%) desde diciembre.

Lo que estaba menos previsto, y no se veía desde hacía más de treinta años, es que se hayan registrado cuatro disensiones entre los doce miembros que integran el comité de política monetaria.

El gobernador Stephen Miran —que pronto cederá su puesto a Warsh— votó a favor de tipos más bajos.

Otros tres responsables (presidentes de Feds regionales) son partidarios del statu quo, pero desaprueban la redacción del comunicado final.

Beth Hammack (Fed de Cleveland), Neel Kashkari (Minneapolis) y Lorie Logan (Dallas) no quieren que la Fed deje entrever que se inclina por bajar las tasas en el futuro.

Señalan así que, a su juicio, podría en cambio verse obligada a subirlos frente a la inflación. Los estadounidenses sufren actualmente fuertes alzas de precios, en particular en la gasolina, a causa de la guerra en Oriente Medio.

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