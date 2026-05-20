PP y PSOE coinciden en celebrar un acuerdo comercial UE-EEUU del que esperan «estabilidad»

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Estrasburgo (Francia), 20 may (EFE).- Las delegaciones del PP y del PSOE en el Parlamento Europeo coincidieron este miércoles en celebrar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, que esperan que traiga «estabilidad» a unas relaciones transatlánticas tensionadas por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que puedan seguir manteniéndose miles de puestos de trabajo, miles de millones de inversiones y de cadenas de producción que están pendientes de este acuerdo. En lugar de fomentar la tensión, lo que había que hacer era que bajara el ‘suflé’, que se recuperara nuevamente la confianza», señaló el popular Juan Ignacio Zoido.

Zoido reconoció que el resultado final «no puede catalogarse como un acuerdo ideal que pudiéramos tener» pero si lo consideró un pacto «muy razonable», con cláusulas para el escenario en el que EE.UU. no cumpla su parte del trato y otras condiciones que tildó de «favorables».

Además, el popular subrayó que las cámaras de comercio de las distintas comunidades autónomas españolas le habían trasladado «inquietud» por que el acuerdo pusiera retrasarse y pusiera en peligro al «mercado más estable y el que económicamente mayor beneficio supone para la exportación española en todos los sectores».

Desde el PSOE, su jefe de delegación, Javier Moreno, apuntó a que la relación entre la UE y EE.UU. «va más allá de la administración actual o de su presidente» y valoró que pese a los «vaivenes» la relación comercial transatlántica «se debe mantener».

«Sin este acuerdo no sabemos dónde podemos ir porque conocemos al presidente de Estados Unidos y no sabemos por dónde puede salir un día u otro. Por lo menos esto le da estabilidad y un marco claro de relaciones. Si no cumplen, pues se puede suspender porque tenemos cláusulas de suspensión», apuntó el eurodiputado.

Preguntado por el próximo paso clave para este acuerdo, ya que el pleno de la Eurocámara debe aún darle luz verde, Moreno señaló que hay un «debate interno» al respecto en el grupo socialdemócrata pero confió en que «la gran mayoría entiende la importancia de este acuerdo».

«Obviamente que queríamos algo mejor, pero como en toda negociación se consigue lo que se puede. Pero yo creo que saldrá adelante», añadió. EFE

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