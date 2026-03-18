Precio de la parafina en Chile sube 0,12 dólares por la guerra en Oriente Medio

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Santiago de Chile, 18 mar (EFE).- Los precios de la parafina o queroseno en Chile subirán a partir del 19 de marzo un total de 107 pesos chilenos el litro (cerca de 0,12 dólares) debido a la guerra en Oriente Medio, informaron este miércoles fuentes oficiales.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la compañía estatal responsable de la importación y comercialización de la gran mayoría del petróleo crudo y sus derivados en Chile, indicó que los precios de la gasolina de 93, de 95 y el diésel no experimentarán cambios esta semana.

El petróleo intermedio de Texas subió este miércoles un 0,11 %, hasta los 96,32 dólares el barril, debido a los recientes ataques de Israel y Estados Unidos a instalaciones gasísticas iraníes.

El barril de petróleo Brent para entrega en mayo, en tanto, subió de nuevo este miércoles un 3,83 %, hasta situarse en más de 107 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres.

Aunque hay cierta preocupación por una posible escalada en el precio porque Chile es un país netamente importador de petróleo, la mayoría de los expertos considera que aún es pronto para medir el impacto de la guerra en Oriente Medio y llaman a la calma.

Chile cuenta con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), un instrumento creado en 2014 que permite que las variaciones de precio en el mundo no se traspasen de forma abrupta e inmediata a la población.

La última Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de marzo del Banco Central chileno -un sondeo mensual dirigido a un grupo de expertos (académicos, consultores y ejecutivos financieros) para conocer sus proyecciones sobre indicadores clave- mantiene de momento la estimación de una inflación anual del 3 % al cierre de 2026, en línea con la meta emisor. EFE

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