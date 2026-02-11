Precio de la vivienda en México se eleva 4,4 % en el primer mes de 2026

2 minutos

Ciudad de México, 11 feb (EFE).- El precio de la vivienda en México tuvo un incremento de 4,4 % en el primer mes de 2026, de acuerdo a un informe difundido este miércoles por la institución financiera Banorte y su Indicador de Precios de Vivienda (Inbaprevi).

El avance de enero —comparado con el primer mes de 2024— es un reflejo de la «tendencia general al alza» en el mercado inmobiliario del país.

Según el reporte, el costo promedio a nivel país alcanzó los 31.578 pesos (unos 1.836 dólares) por metro cuadrado en enero.

La medición, construida mediante técnicas de recopilación automatizada de datos o ‘web scraping’, permite seguir el comportamiento mensual y anual del precio de vivienda en el país, así como analizar diferencias entre entidades federativas y tipos de propiedades.

Entre los 15 estados del país analizados, persisten amplias diferencias regionales.

El reporte destaca que la Ciudad de México, capital del país, registró el precio más alto del territorio mexicano, lo que significó un alza interanual de 3,3 %, mientras que en el norteño estado de Tamaulipas, pese a ser la entidad más asequible, mostró un notable incremento anual de 4,4 %.

Por su parte, el norteño estado de Nuevo León tuvo el mayor crecimiento mensual (3,6 %), mientras que el también norteño Baja California fue el estado con la caída más pronunciada en el mes (–0,2 %).

El análisis expone también la composición del mercado: a nivel nacional, los departamentos representan un 52 % de la oferta y las casas el 48 %. En tanto, la vivienda nueva concentra el 50,6 % de las propiedades disponibles.

El Inbaprevi combina metodologías de ventas repetidas y ajustes por antigüedad, lo que permite generar estimaciones actualizadas del valor de la vivienda con base en miles de registros mensuales recopilados en portales inmobiliarios.

El indicador ofrece datos a nivel nacional, estatal y, en algunas zonas metropolitanas, incluso por colonia (barrio).EFE

