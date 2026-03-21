Precios de combustibles en Paraguay empiezan a subir por efecto de guerra en Oriente Medio

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Asunción, 21 mar (EFE).- Los precios de los combustibles en los distribuidores privados en Paraguay, en particular del diésel, han aumentado en las últimas semanas entre 26 y 22 centavos de dólar por efecto del conflicto en Oriente Medio, mientras en la petrolera estatal se mantiene sin variación, para contener, según expertos, un eventual repunte del coste de vida.

Consultado por EFE, el presidente de la Asociación de Propietarios y Operarios de Estadios de Servicio (Apesa), Víctor Yambay, explicó que el mayor impacto está en el diésel, usado para el transporte y las actividades agrícolas.

El denominado ‘común’ llegó a 7.970 guaraníes (1,22 dólares) el litro, un crecimiento del 21 %, según el directivo de Apesa.

La gasolina de 88 octanos, la más barata, subió entre 11 y 12 centavos de dólar hasta un promedio de 6.470 guaraníes (0,99 centavos de dólar) el litro, un 10,8 % más.

Las alzas, agregó Yambay, se debieron a «una cuestión de reposición y de logística».

Una semana después del ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, del 28 de febrero pasado, los distribuidores anunciaron reajustes en los precios de los combustibles, entonces situados en torno a los 6.250 guaraníes (0,96 centavos de dólar) por litro el diésel común y 5.190 guaraníes (unos 0,80 centavos de dólar) el litro de nafta de 88 octavos.

A partir de este 19 de marzo las gasolineras privadas, que distribuyen un 80 % de los combustibles de Paraguay, un país netamente importador, dieron a conocer nuevos precios.

La subida ha afectado a las gasolineras, que, según el dirigente, reportaron bajas de entre el 10 y el 15 % de las ventas durante la primera semana del reajuste.

La estatal Petróleos de Paraguay (Petropar), que abastece al 20 % restante del mercado, es la «única» que no ha ajustado sus precios, añadió Yambay.

Reserva estatal

El presidente de Petropar, William Wilka, aseguró el viernes a la radio 780 AM que no habrá aumento de los combustibles «por lo menos el fin de semana», al destacar que mantienen una reserva «importante del producto».

No obstante, advirtió que las ventas en las estaciones de la estatal han crecido un 20 %, lo que puede reducir esta provisión.

Sobre el papel de la estatal, el economista Víctor Benítez aseguró semanas atrás a EFE que opera como «un fondo de estabilización de precios», ya que baja «forzosamente» los combustibles para «mantener una inflación relativamente controlada».

En febrero, la inflación acumulada fue de 0,6 % y de 2,3 % interanual, frente a la meta de 3,5 % para este año.

El jefe del gabinete de ministros, Javier Giménez, ya ha anticipado que Petropar se vería obligada a elevar los precios de los combustibles en caso de que la guerra genere «condiciones extremas» y se eleven los costos en el mercado mundial.EFE

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