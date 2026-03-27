Premio Princesa de Girona: la argentina Mercedes Bidart impulsa la empresa social con IA

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Clara Antón

Alcalá de Henares (España), 27 mar (EFE).- Tener un espacio de pensamiento crítico, comprometerse con un problema particular y la energía joven son clave para construir «empresas sociales y demostrar que se puede hacer una economía diferente», según la argentina Mercedes Bidart, ganadora del premio Princesa de Girona Internacional en la categoría CreaEmpresa.

«Al poder estudiar primero un tema y centrarnos en un problema que queramos solucionar, la universidad es un gran espacio para pensar en nuevas ideas, ideas disruptivas, y así es como comencé yo», explicó a EFE Bidart, CEO y confundadora de Quipu en 2021.

Quipu es una empresa que desarrolla infraestructura crediticia basada en Inteligencia Artificial (IA) para facilitar el acceso a financiación a micronegocios de la economía informal en Latinoamérica.

Una empresa que ayuda a otras empresas

En Quipu, según la joven emprendedora, lo que hacen es «entender la economía informal», pues en Latinoamérica y, realmente, «en todo el mundo un 60 % de la economía es informal, lo que significa que las personas no tienen historial crediticio y no pueden acceder a productos bancarios».

«Cuando vamos al banco miran nuestro pasado, nuestro salario, nuestra cuenta de banco del negocio y, al no tenerlo, no se puede construir ese historial crediticio», explicó Bidart, para detallar que lo que ella hace, junto a su equipo, es «mirar datos en tiempo real que capturan información desde vídeos, redes sociales» que les permiten determinar si una persona puede pagar o no.

Así, dan créditos sobre todo a pequeños negocios y trabajadores independientes ubicados en «cada esquina» de los países latinoamericanos en los que operan, aunque su base está en Colombia, «para que puedan generar riqueza y crecer».

Los más afectados por no poder tener historial crediticio son los que trabajan en la informalidad: una peluquería, un pequeño restaurante, una ferretería…

«Ese tipo de oficios que mueven nuestra economía y que, sin embargo, al estar en la informalidad, no han construido historial crediticio», subrayó.

Bidart destacó la importancia de tener acceso a un crédito: «Eso es muchas veces lo que nos ayuda para hacer crecer nuestros negocios o nuestros deseos como familia».

La universidad y el pensamiento crítico

Lo que comenzó siendo su tesis de maestría, en la que combinó tecnología y conocimiento de negocio, fue «escalando»; la solución que tienen hoy no era la que tenían al principio, «pero sí el problema que queríamos solucionar».

«La universidad es un gran lugar para comenzar proyectos que pueden ser empresariales o no (…), allí es donde pude llegar a generar esta solución», aseguró.

Por ello, Bidart alentó a los jóvenes a emprender sus propios negocios: «Si tienen la oportunidad de tener un espacio de pensamiento critico, de saber qué mundo quieren ver… Cuando se comprometan con un problema particular, ahí la solución empezará a surgir».

Bidart no olvidó destacar la importancia de construir «empresas sociales» y demostrar «que se puede hacer una economía diferente», para lo que la combinación de energía joven y apoyo a los ecosistemas de la universidad constituyen «lo mejor para empezar».

No obstante, el proceso de crear empresas «es como una montaña rusa, tiene altos y bajos, no es lineal», advirtió la emprendedora.

En Alcalá de Henares (Madrid) se dieron a conocer este jueves en un acto presidido por el rey de España, Felipe VI, los ganadores del Premio Princesa de Girona Internacional en sus dos categorías: CreaEmpresa (otorgado a Bidart) e Investigación (al mexicano José Eduardo Méndez Delgado).

Los Premios Princesa de Girona, impulsados por la Fundación Princesa de Girona, buscan impulsar el talento joven (de 16 a 35 años) y lo reconocen con una dotación de 20.000 euros y proyección internacional.

Estos galardones se reparten en los ámbitos de Arte, Empresa, Investigación y Social, y serán entregados el 14 de julio en el Gran Teatre Liceu de Barcelona (España). EFE

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