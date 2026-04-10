Premio Princesa de Girona reconoce a la ciencia Latinoamericana, dice mexicano galardonado

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Diego Estrada Suárez

Ciudad de México, 10 abr (EFE).- El astrofísico mexicano José Eduardo Méndez, galardonado con el Premio Princesa de Girona de Investigación de 2026, aseguró este viernes que este galardón reconoce la «calidad» de la ciencia que se realiza en Latinoamérica, en un contexto en el que la región está siendo «partícipe y protagonista» de la «revolución del conocimiento» a nivel global.

«Es una gran alegría y también una motivación muy fuerte, porque sin duda esto pone de relieve la calidad de ciencia que estamos realizando los investigadores jóvenes en América Latina. A final de cuentas, en la región contamos con la capacidad y hay una historia y una tradición de crecimiento científico», expresó en una conversación telefónica con EFE.

Nacido hace 31 años en el estado de Michoacán (oeste), a finales de marzo recibió la noticia del reconocimiento, entregado por la corona española, a su trabajo de investigación en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el acto de proclamación de los premiados, celebrado hace semanas en Alcalá de Henares (Madrid), coincidió con el rey Felipe VI y pudo pronunciar un discurso de agradecimiento.

La entrega oficial está prevista para julio, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

«Recibí la llamada de que había obtenido este reconocimiento mientras estaba en un congreso en Tenerife. Sin embargo, con todas las cosas que estaban en mi cabeza en ese momento, no fue hasta el día siguiente que ya finalmente pude reconocer que era un momento extraordinario», dijo al rememorar cuando se enteró del galardón.

Para él, este premio «motiva» a jóvenes mexicanos y de otras partes del mundo que decidieron hacer ciencia en Latinoamérica, pues -celebró- la sociedad «nos toma en cuenta y escucha nuestro trabajo».

También lo vive como una reivindicación del poder transformador del trabajo científico, que ayuda a construir el «futuro» con la «tecnología del mañana».

«Para poder ser realmente libres tenemos que tomar en nuestras manos nuestro propio futuro. Eso se logra a través de la ciencia básica», subrayó al defender el rol del conocimiento en la construcción de un «pensamiento crítico».

Investigación sobre evolución de las galaxias

El galardón se le concede por su trabajo de investigación en el campo de las nebulosas ionizadas, nubes interestelares que permiten trazar el «pasado evolutivo de las galaxias», concretó Méndez.

«Cuando nosotros estudiamos una nebulosa (…), sabemos que hubo estrellas que nacieron y murieron en ese lugar del universo. Y entonces cuantificar cuántos de estos elementos pesados hay en una cierta zona de las galaxias nos permite entender cuáles han sido las etapas que dieron origen a las estrellas que en algún momento nacieron y murieron en ese lugar de la galaxia», explicó sobre su labor en la UNAM.

Esto es útil para conocer la historia de galaxias como la Vía Láctea, donde se encuentra el planeta tierra y en la que «hay todavía muchos enigmas por resolver».

«Es más grande nuestro desconocimiento del universo que el conocimiento que tenemos de él (…) Al estudiar el universo también nos estamos estudiando a nosotros mismos», añadió.

Ante este reto, el astrofísico llamó a los jóvenes a mantener interés en la investigación científica, campo en el que, sostiene, hay un «lugar para ellos» y en el que aportarán ideas «frescas e innovadoras».

Por último, agradeció a España por «abrirle las puertas» y puso en valor los «lazos culturales» que existen con México, al tiempo que defendió la necesidad de «seguir impulsando esa fraternidad» pese a que las «circunstancias desde el punto de vista político no sean las más favorables». EFE

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