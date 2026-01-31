Preocupación e indiferencia en Cuba tras el bloqueo petrolero de Trump

4 minutos

Laura Bécquer

La Habana, 31 ene (EFE).- La decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba provoca preocupación e incertidumbre, pero también indiferencia en la isla, después de décadas acostumbrados a presiones desde Washington.

“La amenaza son ellos (EE.UU.) para nosotros. Siempre hemos sido un obstáculo para ellos. Él (Trump) es un loco, de él se puede esperar cualquier cosa. ¿No se lo hizo a Maduro? Y mira”, declaró a EFE Nairobis, una cubana que se refugiaba de la pertinaz lluvia en uno de los portales del Museo de Bellas Artes de La Habana.

Esta señora se mostró “preocupada”, sobre todo por los niños, en un eventual caso de que no haya más petróleo y por consiguiente se paralice -aún más- el país. No obstante, remarcó que esperaba que “no llegue ese día”.

“Problema de ego”

Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que establece que EE.UU. podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, alegando que la isla “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior” del país norteamericano.

La nueva medida llega tras el corte del suministro de crudo de Venezuela a La Habana, anunciado luego de la detención del presidente de ese país, Nicolás Maduro, en la intervención militar estadounidense del 3 de enero.

Trump considera que el Gobierno cubano tiene los días contados desde entonces y sostiene que bloquear el suministro de petróleo a la isla provocará un «cambio de régimen» en un país desgastado ya por la crisis económica, energética y social.

Para el habanero de 77 años Lázaro Hernández, “lo de Trump es un problema de ego: se cree el dueño del mundo y por eso hace esas declaraciones”.

“Pero cuando venga contra Cuba no va a pasar lo mismo que Venezuela, seguro que no”, advirtió a EFE.

A su lado, Luis Salinas se quejó de que EE.UU. sigue “apretando la tuerca aún más contra Cuba”. Tachó también al republicano de “loco” y desestimó algún tipo de intervención militar como la de Venezuela: “Llevamos tantos años con las mismas amenazas que nada es nuevo para nosotros”.

Otros entrevistados prefirieron no declarar en cámara ni decir su nombre por temor a represalias, aunque coincidieron que el país “necesita un cambio”.

Récord de apagones

Cuba lleva más de seis años sumida en una grave crisis económica, con fuerte decrecimiento y elevada inflación, escasez de bienes básicos, prolongados apagones diarios, empobrecimiento generalizado y migración masiva. Las perspectivas de mejora a medio plazo son escasas.

En medio del complejo panorama, expertos consultados por EFE pronostican que la isla pudiera enfrentar una “grave crisis” en seis u ocho semanas si no recibe más petróleo o combustibles.

Cuba tan solo puede satisfacer un tercio de sus necesidades energéticas con la producción nacional de crudo, 40.000 barriles diarios de petróleo de un total en torno a 110.000.

La escasez de combustible en los últimos meses -principalmente por la falta de divisas del Estado cubano para importarlo- es responsable de gran parte de los apagones que sufre la isla, de más de 20 horas al día en amplias regiones del país.

Este sábado, por ejemplo, se marcó un nuevo máximo histórico con un pronóstico del 63 % del país sin corriente a la vez en el momento de mayor demanda, en la tarde-noche.

Se trata del segundo récord documentado en enero, ya que hace diez días se previó el 62 % de la isla sin corriente. También implica la tasa más elevada desde 2022, cuando comenzaron a divulgarse los datos oficiales sobre apagones y EFE a cotejarlos.

Con todo y lo complejo del panorama, cubanos como Sonia López defienden la idea de que “hay que esperar”, sobre todo “para no preocupar más a la familia”. EFE

lbp/jpm/mb

(video)