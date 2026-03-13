Preocupación en Francia por la seguridad de obras prestadas al Louvre Abu Dabi en plena guerra

La escalada de la guerra en Oriente Medio genera inquietud sobre la seguridad de las obras prestadas por Francia al Louvre Abu Dabi, lo que aviva las dudas sobre la protección de la única sucursal extranjera del famoso museo.

La pinacoteca, que abrió sus puertas en Emiratos Árabes Unidos en 2017, evitó por ahora los daños provocados por los cientos de drones y misiles iraníes lanzados desde el estallido de la guerra que enfrenta a Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero.

El museo del Louvre Abu Dabi –que sigue abierto– afirmó que la seguridad de sus visitantes, su personal y sus colecciones sigue siendo su «máxima prioridad».

Pero en Francia crece la preocupación.

«¡Las obras del Louvre en Abu Dabi tienen que estar protegidas!», instó la revista especializada La Tribune de l’art.

«Hay que sacar las obras del Louvre Abu Dabi», dijo por su parte Didier Selles, exnegociador francés del convenio con Emiratos, a la revista Télérama.

El gobierno francés se muestra, no obstante, calmo.

Las autoridades francesas «mantienen un contacto estrecho y regular con las autoridades de Emiratos Árabes Unidos para velar por la protección de las obras prestadas por Francia al Louvre Abu Dabi», indicó el Ministerio de Cultura, contactado por AFP.

Existe una gran opacidad en torno a las obras procedentes de las colecciones públicas francesas expuestas provisionalmente en este establecimiento de 24.000 m2, resultado de un acuerdo que debería reportar a la larga cerca de mil millones de euros a Francia, de los cuales 400 millones por el uso de la denominación Louvre.

– Riesgo en la repatriación –

Ninguna de las instituciones francesas contactadas por AFP, entre ellas el Louvre, Versalles, Orsay o Beaubourg, quiso indicar qué cuadros o esculturas están prestados a Abu Dabi.

Todas remitieron a France Muséums, una entidad privada que acompaña el desarrollo del Louvre Abu Dabi, cuya colección permanente cuenta con unas 600 piezas.

Esta agencia, contactada por AFP, afirmó que actualmente hay 250 obras en préstamo, pero se negó a dar detalles.

En la inauguración de 2017, Francia prestó 300 obras, entre ellas piezas de Da Vinci, Monet, Van Gogh o Warhol y una estatua de Ramsés II. En su sitio web, el Louvre señala que confía «cada año 100 obras maestras de sus colecciones» a Abu Dabi.

Una fuente cercana al caso aseguró, sin embargo, que «no hay ningún peligro inminente».

«Es un museo moderno cuya concepción tuvo en cuenta los riesgos de atentados terroristas o de terremotos», precisó.

Según el establecimiento, el edificio está equipado con «espacios seguros diseñados para proteger el conjunto de las colecciones».

La fuente consultada agregó, asimismo, que un procedimiento de repatriación tampoco estaría exento de peligro: «¿Podemos imaginar un puente aéreo para transportar obras en pleno conflicto?», argumentó.

