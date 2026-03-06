Prescribe denuncia contra Luisa González por cuentas de campaña electoral en Ecuador

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 6 mar (EFE).- Una jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador declaró prescrita una denuncia presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la excandidata presidencial Luisa González y otros miembros del correísmo por el manejo de las cuentas de campaña de las elecciones anticipadas de 2023, al haberse presentado fuera de plazo.

La magistrada Ivonne Coloma señala en su sentencia que la denuncia interpuesta por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, fue presentada después de los dos años previstos en la legislación. La decisión puede ser apelada.

Además de González, como representante en ese entonces del Movimiento Revolución Ciudadana (RC), la denuncia incluía a Karina Zambrano, responsable del manejo económico del partido; Francisco Hidalgo, jefe de campaña; y a los candidatos principales y suplentes a asambleístas nacionales que se presentaron en esos comicios, entre los que estaba Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el líder del partido.

Atamaint los denunció por el cometimiento de una presunta infracción estipulada en el artículo 281 de la ley electoral, que señala que las organizaciones políticas que no presenten los informes con las cuentas, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena y respaldos de ingresos y egresos recibirán una sanción que va desde una multa económica a la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años.

La jueza Coloma ordenó que, una vez que esté ejecutoriada la sentencia, se envíe el expediente a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado (Tribunal de Cuentas) para que realicen indagaciones correspondientes, ya que en el proceso se habrían denunciado presuntas irregularidades relacionadas con el origen de los aportes para la campaña de asambleístas, entre otras.

Otro juez del TCE aún analiza una segunda denuncia electoral contra González, su candidato vicepresidencial en 2023, Andrés Arauz; y otros miembros del correísmo por el manejo de las cuentas de la campaña del binomio presidencial en esos comicios, de los que resultó ganador el actual presidente, Daniel Noboa.

Está previsto que el próximo 13 de marzo se realice una audiencia de pruebas y alegatos dentro de esa causa.

La Fiscalía también tiene abierta una investigación en contra de González, Correa y a otros miembros de la RC por un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, pues presume que «ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023», algo que ha sido rechazado por la excandidata. EFE

cbs/jrh