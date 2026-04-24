Presencia de minas en tierras agrícolas de Ucrania empuja al alza precio de los alimentos

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Ginebra, 24 abr (EFE).- La contaminación con minas y otras municiones que yacen activas en el suelo de Ucrania, al no haber detonado al caer, se ha convertido en uno de los factores del encarecimiento de los alimentos a nivel global, afirmó hoy el coordinador de Naciones Unidas para la acción contra las minas en este país, Paul Heslop.

«La enorme superficie de tierras que ha quedado fuera de uso debido al conflicto ha afectado los precios mundiales de los alimentos y de la energía», aseguró en rueda de prensa al término de una semana de reuniones en Ginebra de delegados de gobiernos de todo el mundo, del sector privado involucrado y de expertos en contaminación de minas y otras municiones sin explotar.

Más de sesenta países de todo el mundo, en todas las regiones, están afectados por esta grave problemática, cuyas víctimas -entre muertos, heridos y mutilados- son civiles en el 90 % de casos, siendo más de la mitad de éstos niños.

Heslop precisó que en el caso de Ucrania «estamos hablando de miles de millones de metros cuadrados» de tierras que no pueden utilizarse a gran escala por «la presencia, real o percibida, de minas y municiones sin explotar».

«Por lo tanto, si abordamos el problema de las minas y las municiones sin explotar en Ucrania, los precios de los alimentos bajarán y la seguridad alimentaria en lugares como Afganistán y Somalia mejorará», aseguró el experto.

En un esfuerzo por presentar esta situación en su contexto particular, recordó que la guerra entre Ucrania y Rusia -provocada por la invasión ilegal de este último- lleva más de 1.500 días, un periodo durante el cual se estima que se pueden haber disparado 10.000 proyectiles de artillería al día.

«Y se han disparado más que eso, con una tasa de error del 10 %, lo que supone 1.000 proyectiles sin explotar cada día. Estamos hablando de un millón y medio de proyectiles sin explotar solo de un tipo de arma», explicó.

Peor aún, sostuvo que en algunos de los sistemas de armas, la tasa de error puede llegar hasta el 40 %.

«Así que, potencialmente, podríamos estar ante entre 5 y 6 millones de bombas sin explotar solo de la artillería utilizada en Ucrania», recalcó.

Dos agencias de Naciones Unidas especializadas en agricultura y alimentación están apoyando los esfuerzos de remoción de minas de tierras agrícolas en Ucrania para permitir que vuelvan a producir, mientras que Unicef realiza un trabajo en los colegios para ofrecer a los niños educación relacionada con los riesgos, particularmente en zonas de alta contaminación.

Heslop dijo que la variedad de sistemas de armas que están apareciendo aumenta los riesgos, ya que al componente explosivo se agrega el peligro de las sustancias químicas altamente tóxicas y potencialmente cancerígenas que se utilizan para propulsarlos, como en el caso de los misiles de crucero de gran tamaño. EFE

is/ah