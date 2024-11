Presentada la primera renuncia de un ministro de la Corte en México por elección judicial

Ciudad de México, 29 oct (EFE).- El ministro de la Suprema Corte de México, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presentó este martes su renuncia ante el Senado, marcando lo que se perfila como el inicio de una serie de dimisiones de al menos siete integrantes del máximo tribunal, de cara a la próxima elección del Poder Judicial en 2025.

En una carta dirigida a la Cámara alta del Congreso, el ministro expuso que no se considera un “candidato idóneo para ocupar un cargo que dependa del apoyo popular”, por lo que decidió presentar su renuncia dentro del plazo establecido que marca la recién reforma judicial.

«Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor -para la que me siento más apto- donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de los que más lo necesitan», precisó.

Gutiérrez Ortiz Mena apuntó que su dimisión surtirá efecto el 31 de agosto de 2025 y hasta entonces continuará en el cargo que ocupa desde noviembre de 2012.

Además, el ministro subrayó que su renuncia «no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma» y que, aunque responde al cumplimiento de las normas actuales, esta validez es solo provisional, ya que podría cambiar si la Corte decide anular la reforma en el futuro.

«Renuncio, no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales, conferidos para ser desempeñados con decoro mientras dure el encargo», indicó.

«El único lujo que me permito al dejar este puesto es hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor», agregó.

Se espera que en los próximos días presenten sus renuncias al menos siete ministros de los 11 que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos, la presidenta de la Corte, Norma Piña.

También se prevé que dimitan Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá; mientras que el ministro Luis María Aguilar finaliza su periodo el 31 de octubre.

Solo las ministras afines al oficialismo, Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loreta Ortiz, han manifestado su intención de participar en la elección del próximo año, cuando el máximo tribunal se reduzca a nueve integrantes.

Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los integrantes de la Suprema Corte quieren dimitir para no perder «un montón de dinero» de sus haberes de retiro.

Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, amagó con no aceptar las renuncias y señaló que lo que los ministros «están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025 porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas».

La reforma judicial establece que los ministros que no se postulen o no sean electos perderán el derecho a una pensión de retiro, salvo si lo hacen antes del cierre de la convocatoria, en cuyo caso recibirán una pensión proporcional al tiempo trabajado. EFE

