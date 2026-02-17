Presentan carteles taurinos de la Feria de San Marcos 2026 en Aguascalientes, México

Ciudad de México, 17 feb (EFE).- La Feria de Toros de San Marcos presentó los carteles de su edición 2026, en la que destaca la participación de los españoles Borja Jiménez, Emilio de Justo y Juan Ortega; el peruano Andrés Roca Rey y los mexicanos Diego San Román y Ernesto Javier, El Calita.

La temporada está programada del 11 de abril al 18 de mayo en Aguascalientes, en el centro de México.

El serial mantendrá 11 corridas, cifra que coincide con la registrada en la edición de 2025. Antes de la pandemia de la covid-19 el número de festejos se situaba por encima de las 13 corridas, mientras que en 2022 el programa alcanzó hasta 16 funciones antes de reducirse nuevamente el año pasado.

La oferta de espadas, al igual que el número de encierros, es prácticamente igual a San Marcos 2025.

Además de San Román y El Calita, el ciclo contará con otros nombres habituales del panorama taurino nacional y con toreros extranjeros que han participado en ediciones recientes.

Entre los diestros internacionales confirmados destacan Andrés Roca Rey, Borja Jiménez, Emilio de Justo y Antonio Ferrera, quienes han sido parte recurrente de la oferta taurina organizada por la empresa gestora Espectáculos de Monterrey Sociedad Anónima (EMSA). Juan Ortega también formará parte del serial.

En el apartado ganadero se combinan ganaderías de toro comercial sin casta, no faltan los De Mora o Begoña, con hierros en principio más serios como Corlome, Pozohondo o José Garfias.

La Feria Nacional de San Marcos es uno de los eventos culturales y festivos más relevantes del calendario de Aguascalientes y reúne actividades artísticas, comerciales y taurinas que atraen visitantes nacionales e internacionales cada año. EFE

