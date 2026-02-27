Presentan iniciativa de ley que pretende avalar la reelección consecutiva en Costa Rica

San José, 27 feb (EFE).- El legislador independiente afín al oficialismo en Costa Rica Leslye Bojorges presentó un proyecto de ley que pretende reformar la Constitución Política y que se permita la reelección presidencial consecutiva.

«En el artículo 132 se establece que un presidente para reelegirse debe esperar 8 años, un artículo que no tiene ni pies ni cabeza. Por eso estoy presentando junto con 10 compañeros diputados una reforma constitucional para que cuando un presidente o presidenta sea muy bueno, podamos darle continuidad a ese Gobierno mediante una reelección por una única vez», afirmó Bojorges en un video publicado en sus redes sociales.

Según el diputado, que aparece en el video con la legisladora oficialista Pilar Cisneros, cercana colaboradora del presidente Rodrigo Chaves, aseguró que la iniciativa pretende «blindar la democracia» y que el presidente solo podría ser reelegido una única vez.

«Ningún costarricense podrá ser más de dos veces presidente del país. El proyecto en nada pone en riesgo la democracia, más bien la fortalece», dijo Bojorges.

Para que esta reforma sea aprobada se necesita su aprobación en dos legislaturas con 38 votos favorables de los 57 diputados del Congreso, es decir, dos terceras partes.

La Sala Constitucional revocó el 4 de abril de 2003 una reforma a la Constitución aprobada en 1969 que prohibía la reelección presidencial, pero estableció que no podía ser consecutiva y que el presidente debía esperar ocho años para aspirar de nuevo al poder.

La discusión sobre la reelección consecutiva fue retomada en la actualidad por el partido oficialista ante los altos niveles de popularidad que registra el presidente Rodrigo Chaves, quien terminará su mandato el próximo 8 de mayo, cuando entregue el poder a Laura Fernández, su ministra de la Presidencia quien ganó las elecciones en primera ronda el pasado 1 de febrero.

Fernández ha dicho que le gustaría que durante su Gobierno, Chaves se mantenga en algún alto cargo como podría ser el de ministro de la Presidencia, un puesto que en Costa Rica se dedica a dirigir las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

La diputada oficialista Pilar Cisneros calificó como «un acto de hipocresía suprema decir que en este país hay reelección presidencial pero se debe esperar ocho años».

«En todas las democracias sólidas y maduras el mundo, o en la gran mayoría, se puede hacer una reelección consecutiva», afirmó Cisneros.

Se prevé difícil que en el actual Congreso el oficialismo pueda avanzar con la propuesta, ya que solo cuenta con 8 diputados y algunas alianzas con otros partidos.

Sin embargo, la próxima administración de Laura Fernández, quien se autoproclamó como la «heredera» política de Chaves, contará con 31 diputados oficialistas, un escenario más favorable en el que debería buscar 7 votos más de las fuerzas opositoras para tramitar la reforma. EFE

