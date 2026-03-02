Presentan primera demanda contra reforma laboral de Milei en Argentina

Un gremio presentó este lunes una demanda colectiva contra la reforma laboral del presidente Javier Milei en Argentina, en medio del repudio por parte de sectores políticos opositores y sindicatos que la consideran inconstitucional.

Aprobada el viernes por el Congreso, la «Ley de Modernización Laboral» reduce indemnizaciones, habilita pagos salariales con bienes o servicios, permite extender a 12 horas la jornada laboral con un sistema de compensaciones y limita el derecho a huelga, entre otros puntos.

La Asociación Gremial de Abogados del Estado considera que «esta ley vulnera al trabajador» y es inconstitucional, dijo el lunes en redes sociales el secretario adjunto del gremio, Roberto Álvarez, al anunciar la acción judicial.

La demanda se presentó mientras la principal central obrera del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), movilizaba este lunes a cientos de personas en todo el país en protesta contra la reforma.

El gobierno sostiene que la reforma servirá para fomentar el empleo formal, facilitar nuevas contrataciones y reducir los litigios.

Pero la CGT denuncia que «es falso» que la reforma persiga el aumento del empleo ya que «no es disminuyendo derechos de las y los trabajadores ni retrotrayendo el marco legal a épocas cercanas a la servidumbre o a la esclavitud como se mejora este proceso».

La nueva ley laboral viola «expresamente principios constitucionales» como la «progresividad» de los derechos sociales y el «principio protectorio del derecho del trabajo», agrega el texto.

Al mismo tiempo, sindicatos docentes realizaron un paro que afectó el inicio de clases en más de la mitad del país y se movilizaron para reclamar aumentos salariales y repudiar la reforma.

La reforma laboral se sancionó en un contexto de crisis industrial, con una pérdida estimada de 300.000 empleos en los últimos dos años, según fuentes sindicales.

