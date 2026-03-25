Presentan una ley en EE.UU. para evitar que los políticos entren en mercados de predicción

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Washington, 25 mar (EFE).- Dos congresistas de Estados Unidos presentarán este miércoles en la Cámara de Representantes una ley para prohibir que los miembros del Congreso, el presidente, el vicepresidente y otros miembros del Gobierno negocien en ciertos mercados de predicción en plena polémica por las ganancias de algunos operadores tras la guerra de Irán.

Los representantes Nikki Budzinski (demócrata por Illinois) y Adrian Smith (republicano por Nebraska) llevarán a la Cámara la ley para prevenir la explotación en tiempo real y las operaciones comerciales engañosas con información privilegiada en el Congreso, o «ley Predict».

La norma se extendería también a los descendientes y cónyuges de los legisladores, al personal superior del Congreso, a los nombramientos políticos y a los altos cargos del poder ejecutivo, incluidos los empleados especiales del gobierno.

La presentación del proyecto de ley llega en un contexto marcado por la polémica que ha generado que un operador haya ganado un millón de dólares desde 2024 hasta ahora gracias a decenas de apuestas en Polymarket que predijeron correctamente las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, según una información de CNN.

El operador ganó un 93 % de sus apuestas relacionadas con Irán, a pesar de que los hechos que predijo eran operaciones militares no anunciadas en distintos momentos.

Acertó en sus predicciones sobre ataques israelíes durante el conflicto con Irán, en octubre de 2024, también horas antes de los ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes, en junio de 2025, y horas antes del ataque sorpresa conjunto de Estados Unidos e Israel, que dio inicio a la guerra actual, el pasado 28 de febrero.

Estas coincidencias aumentan la preocupación sobre la posibilidad de que se produzca uso de información privilegiada en mercados de predicción, donde los usuarios pueden apostar sobre todo tipo de temas: desde deportes y elecciones hasta conflictos bélicos como el de Irán.

Además de los mercados de predicción, los beneficios económicos derivados de decisiones políticas llegan también a la bolsa y a los mercados financieros tradicionales.

De hecho, y según publica la web Axios, se han detectado una serie de operaciones bursátiles sospechosamente coincidentes con decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que las inversiones llegan minutos u horas antes de que se adopten las decisiones políticas.

Esto despierta las sospechas de uso irregular de la información privilegiada y mientras los ciudadanos sufren las consecuencias del incremento del precio del petróleo, hay quienes se lucran en mercados de predicciones y en la bolsa. EFE

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