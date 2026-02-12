Presidenciable opositor de Colombia promete bombardear al narco con el respaldo de EEUU

El principal candidato de la derecha a las presidenciales de mayo en Colombia dijo el miércoles a la AFP que en sus primeros 90 días de gobierno se compromete a lanzar una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel para doblegar a los carteles de la cocaína.

En su sede de campaña en Bogotá, Abelardo de la Espriella aseguró que si gana implementará un «plan de choque» para recuperar el control de las zonas bajo el mando de guerrillas y narcos, con bombardeos y fumigaciones, sin descartar el uso de aviones de guerra estadounidenses.

La idea es «empezar de manera inmediata con los bombardeos a los campamentos narcoterroristas y con la fumigación» de narcocultivos, dijo el abogado de 47 años, que se hace llamar «El Tigre».

«Esto no se puede hacer sin una alianza estratégica con Estados Unidos y el Estado de Israel», añadió.

Defiende el porte de armas, la reducción del tamaño del Estado en un 40% y la construcción de megacárceles como la del presidente Nayib Bukele en El Salvador.

De traje impecable y acento caribeño, el excéntrico aspirante se dice un «outsider» de la política, con «los cojones» para implementar su línea dura y sacar del poder a la izquierda, que accedió al gobierno por primera vez con el presidente Gustavo Petro en 2022.

Durante sus cuatro años de gobierno, sin posibilidad de reelección, Petro intentó sin éxito negociar la paz con numerosos grupos armados.

Pese a que en los últimos meses endureció la ofensiva militar contra los carteles presionado por Washington, Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína.

La encuesta más reciente muestra un empate técnico entre De la Espriella, del movimiento «Defensores de la Patria», y el izquierdista y discípulo de Petro Iván Cepeda.

Sobre su plan de choque, De la Espriella dice que consiste en «dotar de armas de primera generación, de inteligencia artificial, de drones y, por supuesto, de presupuesto» a la fuerza pública «para ampliar el pie de fuerza».

– «Muerte al tirano» –

Colombia, un país dividido por el conflicto armado, se batirá de nuevo entre dos fuerzas opuestas.

Con frecuentes alusiones a «la patria» y al «tigre» que la defenderá, el abogado asegura ser amigo personal del popular expresidente derechista Álvaro Uribe, el enemigo número uno de Cepeda, quien lo llevó a los tribunales en un histórico juicio.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, al abogado millonario es admirador de los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, de Argentina, Javier Milei, de Donald Trump y de Uribe, con quien asegura que habla «casi todos los días».

Sus opositores le critican por representar a personalidades controvertidas como paramilitares, narcotraficantes y a Alex Saab, señalado de ser testaferro del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro.

De la Espriella dice que no se arrepiente de este último vínculo y defiende que fue netamente profesional.

Escritor del libro «Muerte al tirano», donde despelleja a varios «dictadores» incluido Maduro, el candidato asegura que la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, es una «ficha» de Trump.

«Delcy coopera o termina peor que Maduro», aseguró confiado en una transición «cuanto antes».

«Porque Venezuela se va a convertir en nuestro primer socio comercial», añadió.

– «Amenazado» de muerte –

Atentados, secuestros, amenazas. Las campañas de cara a las legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo transcurren en un clima de miedo.

Militares, policías y guardaespaldas en moto y en autos blindados protegen a De la Espriella con un robusto esquema de seguridad.

«Estoy muy amenazado y en grave riesgo» pero «llegué tarde a la repartición del miedo», aseguró.

Antes de ser candidato, el abogado llevaba una vida lujosa en Italia, cantaba ópera y promocionaba múltiples negocios.

«Soy un outsider, no pertenezco a la casta política de siempre (…) un empresario del mundo jurídico, del mundo de la construcción, del mundo de las bebidas alcohólicas».

De cara a las elecciones, sus opositores le piden explicar el origen de su fortuna.

Interrogado sobre una entrevista pasada en la que dijo que planeaba «destripar» a la izquierda, se disculpó.

«Pido excusas y lo retiro (..) Implica acabar con un relato, no con la gente físicamente», precisó, ataviado con una gorra de felino de colmillos afilados.

Uribe apoya públicamente a la candidata de su partido derechista, con muy pocas opciones según encuestas.

