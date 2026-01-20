Presidenciable portugués Seguro expresa condolencias a embajador de España por accidente

Lisboa, 20 ene (EFE).- El exministro socialista António José Seguro, el candidato más votado en las elecciones presidenciales de este domingo en Portugal y que todavía debe encarar una segunda vuelta, transmitió sus condolencias al embajador de España, Juan Fernández Trigo​​​​​, por el accidente ferroviario que ha dejado decenas de fallecidos en el sur del país.

«António José Seguro contactó con el embajador de España en nuestro país para presentar condolencias por las víctimas del accidente ferroviario», informó una fuente de la campaña del candidato.

El número de víctimas mortales en el accidente de dos trenes el domingo en el municipio español de Adamuz (Córdoba) se eleva ya a 41, indicaron a EFE fuentes de la investigación este martes.

Hay además 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 13 -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

António José Seguro obtuvo un 31,11 % de los votos en estos comicios, con el 99,85 % escrutado, ya que queda por finalizar el recuento de los sufragios en el extranjero.

Se enfrentará en la segunda vuelta, prevista para el 8 de febrero, al candidato ultraderechista André Ventura, que logró recabar el 23,52 % de los votos.EFE

