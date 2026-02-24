Presidenta del correísmo llama a Noboa a seguir «ejemplo de México» en combate al crimen

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 23 feb (EFE).- La presidenta del correísmo, Gabriela Rivadeneira, aseguró este lunes que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, debería seguir «el ejemplo de México» en el combate al crimen organizado, después de que este país reportó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

«El Gobierno de Noboa debería observar el ejemplo de México: combatir a las estructuras criminales con decisión y dejar de proteger o encubrir a delincuentes», escribió Rivadeneira en su cuenta de la red social X, donde compartió un video de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en el que se detallaban los pormenores del operativo del domingo que culminó con la muerte del narcotraficante.

«La seguridad no se construye con discursos, sino con acciones contundentes y responsabilidad política», agregó la presidenta del correísmo, principal fuerza política de oposición a Noboa y liderado a la distancia por el expresidente Rafael Correa (2007 – 2017).

En su mensaje, Rivadeneira también felicitó a Sheinbaum y al Gobierno mexicano, y señaló que la operación contra El Mencho «es una señal clara de que cuando hay voluntad política, estrategia e inteligencia institucional, el Estado puede enfrentar con firmeza al crimen organizado».

«La lucha contra el narcotráfico no reconoce fronteras. Requiere cooperación internacional, coordinación efectiva y compromiso real de los gobiernos para desmantelar las redes que operan a nivel regional», destacó la política ecuatoriana, que regresó al país en enero después de pasar los últimos seis años asilada en México.

Ecuador y México tienen rotas sus relaciones diplomáticas después de que Noboa ordenara en 2024 una incursión policial a la Embajada de México en Quito para sacar a la fuerza al exvicepresidente correísta Jorge Glas, cuando ya había recibido asilo, y llevarlo a la cárcel de máxima seguridad.

Noboa ha señalado que otorgar un salvoconducto a Glas para que vaya a México, como ha pedido Sheinbaum, es una línea roja que impide retomar las relaciones.

Ecuador vive su peor crisis de violencia, pese a estar desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» declarado por el mandatario para intensificar la lucha contra las bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico.

Uno de esos grupos es Los Lobos, el más grande y violento del país, que tiene nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación para apoderarse de las rutas del tráfico de drogas. EFE

