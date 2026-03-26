Presidenta del Supremo de Honduras renuncia para evitar un juicio político del Parlamento

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Tegucigalpa, 25 mar (EFE).- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Ráquel Obando, presentó este miércoles su «renuncia irrevocable» al cargo para evitar un juicio político que le abriría el Parlamento.

La magistrada indicó en una carta dirigida al Parlamento que «la razón fundamental» de su decisión radica en la aprobación de un decreto emitido por el poder Legislativo, «el cual transfirió al pleno de la Corte Suprema de Justicia las facultades que anteriormente correspondían a la presidencia».

«Dicha reforma legislativa ha limitado de manera sustancial las atribuciones que me fueron conferidas al asumir la presidencia de este poder del Estado. En aras de la institucionalidad, del respeto al nuevo marco legal y del fortalecimiento del carácter colegiado del poder Judicial, considero necesario dejar el cargo ejecutivo para que el pleno pueda ejercer plenamente las competencias que ahora le corresponden», añade la misiva.

Señaló además que su renuncia la presentó «de manera exclusiva al cargo de presidenta, por lo que continuaré ejerciendo mis funciones como magistrada propietaria de la Corte Suprema de Justicia, en el seno del pleno, conforme a lo establecido en la Constitución de la República».

Ráquel Obando y el pleno de magistrados del Supremo fueron electos en 2023 para un período de siete años que finalizará en 2030.

La renuncia le fue aceptada por 93 de los 128 diputados del Parlamento que pertenecen a bancadas de cuatro partidos; Nacional (en el poder); Liberal, Innovación y Unidad Socialdemócrata y Democracia Cristiana, según afirmó el titular del Legislativo, Tomás Zambrano. Los 35 diputados de la bancada del ahora opositor partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) se abstuvieron.

En la misma sesión fue aceptada una iniciativa del diputado Jorge Cálix, del Partido Liberal, quien propuso que provisionalmente fuera elegido como sucesor de Ráquel Obando el magistrado Wagner Vallecillo. La iniciativa fue aprobada, también por 93 diputados, según Zambrano.

Ahora le corresponde a Vallecillo convocar al pleno del Supremo para que ratifique su elección y después el caso pasará de nuevo al Parlamento para que lo apruebe y le tome el juramento de ley, lo que podría ocurrir a inicios de abril.

La renuncia de Ráquel Obando se produjo casi una hora después de que el Legislativo destituyera de forma definitiva al fiscal general del Estado, Johel Zelaya, tras haber sido sometido a un juicio político que se inició el lunes, y eligió a su sucesor, Pablo Reyes.

Zelaya fue destituido luego de que la comisión especial a cargo del juicio político le recomendara al pleno su separación inmediata, tras concluir el análisis de su gestión.

Reyes completará el tiempo que le restaba a Zelaya, quien asumió en diciembre de 2023 para un período de cinco años. EFE

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