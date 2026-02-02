Presidenta electa de Costa Rica dice que cuenta con Bukele en su estrategia contra el narco

La presidenta electa de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, dijo este lunes que cuenta con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, para «llevar a buen» puerto su estrategia de combate al narcotráfico.

Bukele, quien dialogó con Fernández tras su victoria aplastante en las elecciones del domingo, ya asesora al actual gobierno de Rodrigo Chaves en la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador.

En la conversación, Bukele «una vez más reitera su compromiso de seguir colaborándonos y cooperando para que el país lleve ese proyecto (de la cárcel) y muchos otros más, donde El Salvador es ejemplo, a buen puerto», dijo la futura mandataria en rueda de prensa.

La ofensiva de Bukele contra las pandillas redujo la violencia a mínimos históricos, pero oenegés denuncian que también ha provocado graves violaciones de derechos humanos.

«Hay que cortar la conexión del crimen organizado (…) con el mundo exterior», por lo cual «esa cárcel tiene que ser una realidad», subrayó Fernández, exministra de Chaves.

Costa Rica, durante décadas considerado uno de los países más seguros del continente, pasó de ser un lugar de tránsito a un centro logístico y de exportación de drogas hacia Estados Unidos y Europa, dijo a la AFP el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

Debido a ello, la seguridad es la principal preocupación de los costarricenses, que el domingo le dieron amplio apoyo a Fernández para ganar en primera vuelta y tener una mayoría legislativa.

«El Salvador, que logró recuperar su sociedad después de estar sumida en una crisis de violencia sin precedentes a nivel mundial y logró darle vuelta a esa ecuación, puede seguir brindándonos su experiencia», sostuvo Fernández, una politóloga de 39 años.

Durante el gobierno de Chaves, los homicidios alcanzaron un pico histórico de 17 por cada 100.000 habitantes, de lo cual responsabiliza al poder judicial por, según él, no endurecer las medidas contra los criminales.

