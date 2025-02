Presidenta moldava advierte que sin una paz justa en Ucrania puede haber una guerra mayor

Berlín, 20 feb (EFE).- La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, instó este jueves a Europa a resistir unida a Rusia, porque una paz injusta sin tener en cuenta a Ucrania y al Viejo Continente solo sentará las bases para una guerra aún mayor.

«Nadie debe dar por sentada la democracia. Moldavia no heredó la democracia, nosotros la construimos. Cuando Europa se dividió por última vez, Moldavia fue entregada a la Unión Soviética. Vivimos bajo el régimen totalitario de Moscú durante medio siglo», señaló durante un discurso de aceptación del Premio Reinhard Mohn, fundador del consorcio mediático alemán Bertelsmann.

«Sabemos lo que significa vivir sin libertad, por eso Moldavia lucha por un futuro diferente, porque la historia nos ha enseñado que una paz injusta no es paz», subrayó tras pronunciar la laudatio el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.

Sandu pidió «estar a la altura de este desafío histórico y garantizar que la paz en Ucrania sea real, no una falsa paz, no otro Múnich (en 1938) o (el régimen en 1940 de) Vichy, sino el preludio de una guerra mayor, porque si fracasamos, el próximo objetivo no será sólo Ucrania, sino Europa misma», advirtió.

La presidenta moldava, que preside un país que no solo comparte frontera con Ucrania, sino también uno en el que Rusia intenta influir con desinformación, la compra de votos -según denunció en las pasadas elecciones- y su presencia militar en la región separatista de Transnistria, recalcó que el juego de Moscú «consiste en dividir, en enfrentar a las alianzas, en abrir brechas dentro de la sociedad».

«Por eso debemos permanecer unidos, y por eso la lucha de Moldavia va más allá de Moldavia: forma parte de una lucha mayor entre democracia y dictadura, una lucha que todos los que valoran la libertad deben tomarse en serio, porque hoy nuestra democracia está en peligro, y mañana podría ser la suya», enfatizó.

Moldavia, que ha elegido el camino de la adhesión de la Unión Europea (UE) de forma «permanente e irreversible», dijo, «goza hoy de paz porque Ucrania la defiende, porque nuestros aliados apoyan a Ucrania».

«Si Ucrania resiste, Europa resiste. Si resistimos, otros también lo harán», insistió, al afirmar también que la guerra en Ucrania no tiene que ver solo con Ucrania, sino con la pregunta de si «Moldavia, Alemania, Francia, Polonia y toda Europa siguen siendo un continente en el que prevalezca la libertad. EFE

