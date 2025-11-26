Presidente alemán pide no olvidar el «crimen» nazi de Guernica antes de visitar localidad vasca

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, llamó este miércoles en España a no olvidar el «crimen» cometido por los nazis en Guernica en 1937, antes de convertirse en el primer jefe de Estado de su país en visitar esta localidad vasca.

Steinmeier acudió al Museo Reina Sofía en Madrid para ver el «Guernica» de Pablo Picasso, que inmortalizó el horror de la masacre en esa localidad del norte del país bombardeada por la aviación nazi en apoyo a las tropas de Francisco Franco durante la Guerra Civil (1936-1939).

El «Guernica» también fue visitado, la semana pasada, por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha comparado la invasión rusa a su país con la matanza en este pueblo vasco de 17.000 habitantes.

En la jornada inicial de su visita de tres días a España, Steinmeier declaró, en una cena de gala en el Palacio Real de Madrid ante el rey Felipe VI y la reina Letizia, que para los alemanes Guernica «constituye una pesada culpa».

El presidente afirmó que para él es muy importante que los alemanes «no olviden lo que ocurrió, que ese crimen fue cometido por alemanes».

«Guernica es un recordatorio, un recordatorio de que apoyamos la paz, la libertad y la defensa de los derechos humanos», agregó.

Acompañado del rey Felipe VI, Steinmeier se desplazará el viernes a Guernica (Gernika en vasco) para rendir un homenaje a las cientos de víctimas del bombardeo del 26 de abril de 1937 por parte de la Legión Cóndor alemana.

Este acto tendrá lugar casi treinta años después de que en 1997, al cumplirse el 60 aniversario del bombardeo en Guernica, el entonces presidente alemán, Roman Herzog, reconociera la «implicación» de los alemanes y pidiera «reconciliación».

La visita de Steinmeier también ocurre pocos días después de que España conmemorara los 50 años de la muerte del dictador Franco, el 20 de noviembre de 1975, un hecho que inició la transición del país hacia la democracia.

También el miércoles, Steinmeier intervino en el Parlamento español, donde advirtió sobre «los movimientos extremistas y populistas (que) están ganando fuerza en nuestras sociedades» y donde «atacan los pilares sobre los que se sustentan las democracias liberales».

El jueves se entrevistará con el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, luego de acudir a un foro económico germano-español.

Ese día impondrá una condecoración al exjugador de la selección alemana y estrella del Real Madrid, Toni Kroos, en el estadio Bernabéu.

