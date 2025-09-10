Presidente Arce felicita a Bolivia por el «histórico paso al repechaje del Mundial»

La Paz, 9 sep (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, felicitó este martes a la selección de su país por el «histórico paso al repechaje del Mundial» después de que el equipo andino derrotara por 1-0 a la selección de Brasil en el estadio Municipal de El Alto, a más de 4.000 metros de altitud.

«¡Nuestra Verde ha logrado la hazaña! ¡Histórico paso al repechaje del Mundial 2026! Con mucha garra, corazón y talento nuestra Selección ha derrotado al gigante de Brasil en la combativa ciudad de El Alto, asegurando nuestro pase al repechaje para el Mundial 2026. Este triunfo es la recompensa al esfuerzo y a la dedicación de nuestros jugadores, pero también a la fe de un pueblo que ama el fútbol, y que hoy celebra en cada rincón del país», manifestó el mandatario boliviano en una publicación de la red social X.

Este martes Bolivia derrotó a Brasil con un gol de penalti del delantero internacional Miguel Terceros en la altitud de El Alto y, con ayuda de Colombia en la distancia, metió a la selección del entranador Óscar Villegas en la repesca del Mundial 2026.

«Cada jugador, cada miembro del cuerpo técnico y cada boliviana y boliviano que soñó con este momento, hoy festeja esta gesta que quedará grabada en la memoria de nuestra nación. El corazón del pueblo boliviano late con fuerza. ¡Vamos con todo por el pase definitivo al Mundial! ¡Que viva Bolivia!», agregó Arce en su mensaje. EFE

