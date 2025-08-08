Presidente bielorruso descarta a su hijo como sucesor en vísperas de aniversario protestas

Moscú, 8 ago (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, descartó este viernes a su hijo Nikolái como sucesor en víspera del 5º aniversario de las multitudinarias protestas contra el fraude electoral que condujo a su reelección en agosto de 2020.

«No, no es un sucesor. Sabía que querías preguntar esto», dijo en una entrevista con la revista estadounidense Time, emitida por el canal de televisión estatal bielorruso.

Lukashenko, en el poder desde 1994 y que renovó su mandato en los comicios de enero de este año, aseguró que no volverá a presentarse a presidente.

«No, ahora ya no lo planeo», respondió y añadió que no tiene dudas del apoyo de Rusia a Bielorrusia.

«Sé cuánto le importa Bielorrusia a Rusia. Esto no es como Irán, Corea del Norte o Armenia. Irán no merece la pena para que dos potencias nucleares se enfrenten. Pero Bielorrusia sí. Ucrania tampoco», afirmó.

A finales de junio Minsk liberó al principal opositor a Lukashenko, Serguéi Tijanovski, y a otros trece presos políticos después de la visita del enviado estadounidense Keith Kellog.

Tijanovski fue encarcelado en 2021 por «organizar disturbios masivos, incitar al odio e impulsar acciones que alteran gravemente el orden público», en relación con las protestas desatadas en 2020 tras la reelección de Lukashenko entre acusaciones de fraude.

Las masivas protestas, que reclamaban la victoria electoral de la esposa de Tijanovski, Tatiana Tijanóvskaya, fueron reprimidas con la ayuda de las fuerzas de seguridad rusas. EFE

