Presidente Consejo Europeo muestra solidaridad de la UE a España tras la amenaza de Trump

Bruselas, 4 mar (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, llamó este miércoles al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para expresarle «la plena solidaridad de la Unión Europea con España», tras las amenazas que ayer lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«La UE siempre garantizará que los intereses de sus Estados miembros estén plenamente protegidos. Reafirmamos nuestros firme compromiso con los principios del derecho internacional y con el orden internacional basado en normas en todo el mundo», escribió Costa en un mensaje en redes sociales.

El mensaje de Costa llegó después de que la Comisión Europea también haya mostrado solidaridad con España y su compromiso a «actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE».

El portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, señaló que Bruselas seguirá abogando «por unas relaciones comerciales transatlánticas estables, predecibles y mutuamente beneficiosas en interés de todos».

En este sentido, dijo que espera que Estados Unidos «respete plenamente» el acuerdo comercial que Bruselas y Washington firmaron el año pasado, que limitó los aranceles generales estadounidenses a la UE en un tope del 15 %, a cambio de que los bienes industriales estadounidenses entren en el mercado único libres de aranceles.

En la víspera, el portavoz ya había señalado que confiaba en que EE. UU. respetara los compromisos contraídos en la declaración conjunta y dejó claro que la Comisión «velará en todo momento por que se protejan plenamente los intereses de la Unión Europea».

Precisamente, los eurodiputados encargados de negociar el texto definitivo del pacto comercial que Bruselas y Washington firmaron el año pasado tienen previsto reunirse hoy para decidir si están dispuestos a avanzar en el proceso de ratificación o si continúan paralizando el trámite.

A principios de año, la Eurocámara frenó la ratificación tras las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y, la semana pasada, volvió a paralizarlo ante la incertidumbre que generó la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que invalidó la mayor parte de los gravámenes del líder republicano.

Además del mensaje de las instituciones europeas, Sánchez recibió hoy también el apoyo del presidente francés, Emmanuel Macron, después de que Trump amenazase ayer con cortar toda la relación comercial con España por haberse negado a que Washington use las bases militares de Rota y Morón para atacar a Irán.

«La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra», dijo hoy el presidente del Gobierno, en una declaración institucional. EFE

