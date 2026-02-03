Presidente de Ecuador anuncia aumento del 25 % en presupuesto para organismos deportivos

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 3 feb (EFE).- El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció este martes que se incrementará en un 25 % el presupuesto que se destinará a federaciones, ligas y organizaciones deportivas del país, una medida con la que, dijo, se saldará «una deuda histórica».

«Hoy, la estabilidad económica nos permite saldar una deuda histórica con el deporte ecuatoriano. Lo dijimos en campaña y lo estamos cumpliendo: incrementamos en un 25 % el presupuesto para el deporte. Eso significa entrenar sin límites, competir con respaldo y que el talento no se quede fuera por falta de recursos», escribió el mandatario en su cuenta de Instagram, en la que subió un video con destacados deportistas.

«Lo que por años esperábamos», señaló el marchista Daniel Pintado, que se alzó con un oro y una plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Mientras que Mimi Barona, campeona sudamericana de surf, aseguró que con la medida se hacía «justicia» por los deportistas del país.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura señaló que con el aumento anunciado el presupuesto asciende a 51,7 millones de dólares, que se asignarán a federaciones, ligas y organizaciones deportivas, «permitiéndoles fortalecer su capacidad operativa y ampliar programas que impactan directamente en la formación deportiva, el alto rendimiento y el bienestar ciudadano».

Del total asignado para 2026, 41,8 millones de dólares se destinarán al deporte formativo, con el objetivo de lograr una «masificación de la práctica deportiva, el desarrollo de talentos y el fortalecimiento de procesos formativos a nivel nacional».

Otros 7,4 millones de dólares corresponden al alto rendimiento, y estarán orientados a la preparación especializada y la competitividad internacional de los atletas ecuatorianos.

También se destinará presupuesto a los programas públicos de educación física y recreación, que fomentan el deporte comunitario. EFE

cbs/jrh