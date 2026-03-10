The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Presidente de Ecuador se reunirá con el rey de España en el marco de investidura en Chile

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Quito, 10 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunirá mañana, miércoles, con el rey de España, Felipe VI, durante su visita a Chile, donde asistirá a la investidura del gobernante electo, José Antonio Kast, informó este martes la Secretaría General de Comunicación del país andino.

Según la agenda oficial, Noboa se traslada este martes a Chile y mantendrá inmediatamente una reunión bilateral con Kast.

Tras la cita mañana con el rey de España -cuyos temas a tratar no se han detallado- Noboa asistirá a la ceremonia de transmisión de mando, participará del almuerzo ofrecido por Kast y en el saludo y recepción de las delegaciones oficiales extranjeras al flamante gobernante.

Además de Noboa -que regresará a Ecuador el mismo miércoles- a la ceremonia de investidura del ultraderechista acudirán autoridades latinoamericanas como los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Bolivia, Rodrigo Paz.

También han confirmado su participación la líder opositora venezolana María Corina Machado y funcionarios de diversos Gobiernos, aunque no asistirán figuras clave de la derecha internacional como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, o el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Noboa fue de los primeros en felicitar a Kast tras ganar las elecciones del pasado 14 de diciembre, y en un mensaje publicado en la red social X afirmó que se abría «una nueva etapa para Chile y para la región».

Días después, Kast visitó a Noboa en Quito y habló con él sobre su propuesta de crear un «corredor humanitario» que permita a migrantes en sus países regresar a Venezuela y sobre el trabajo coordinado que pueden tener para enfrentar al crimen organizado trasnacional.

Noboa y Kast también coincidieron el sábado pasado en la cumbre convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Miami, a la que asistieron otros líderes de derecha de la región, y en la que se anunció la creación de una nueva «coalición militar» en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico. EFE

sm/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR